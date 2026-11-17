淡水馬偕急診專科醫師鄭筆方於去年8月突然中風導致左側偏癱，經努力復健今年8月神速重返崗位，日前更把其經驗出版書籍《醫生壞掉以後：急診醫師的中風自救處方，6個月重啟人生的高效復能日記》，他日前向勞工局提出職災申請墊付醫藥費，卻遭不予認定，心寒的他決定離開急診，未來轉往基層醫療。

鄭筆方去年8月24日值班到晚上9點多時，突然發現左側肩膀有點狀酸痛，後來整隻手臂麻掉失去知覺，經電腦斷層確認是出血性中風，導致他左邊癱瘓，經過其如鐵人般的復健生活，神速於半年後重返工作崗位。

因為在工作過程中生病，他向勞工局提出提出職災申請墊付醫藥費，院方也提出相關輪班、工作時數資料，他同時到北榮職業醫學科就診，請他們協助鑑定，再提交給勞工局，不過就是卡在工作時數上認定。

鄭筆方說，「非外傷性腦出血」雖然有列在勞動部頒布的職業促發腦血管及心臟疾病認定參考指引中，但在工作時數，因為沒有連續加班或超時工作的情形，因此勞工局回復，「無急性意外事故、短期長期壓力負荷，非屬職業病，因此所請於急門診及住院所請核退職災自墊費用，本局不予給付」。

鄭筆方表示，自己過去長期從事白班、夜班交替的輪班工作，這類工作型態本身就是健康高危險風險族群，但相關認定並未充分考量輪班對健康的影響，主要仍以班表及工時作為判斷依據。

鄭筆方說，從法規認定的角度來看，辛苦是一回事，能不能舉證又是另一回事，醫師即使有勞保，也不代表一定適用勞動基準法，還得看實際聘僱關係。以前在急診，他負責替病人找病因，現在換成替自己找工作與疾病的因果關係，結果發現，這題比急診鑑別診斷還難。

他坦言不會再上訴，也對於認定結果到不意外，但仍對整體制度感到無比心寒，想到國文課本內容「不如歸去」，決心離開。他說，原先在敏盛醫院工作就覺得身體愈來愈不好，希望到離家近一點的淡水馬偕工作，怎料共做一個月就出事，急診工作本來就相當辛苦，長期處於高壓環境，每次進入急診工作，腎上腺素便大量分泌，對後續復健也造成影響，認為是時候該為自己的健康負責。

除了個人健康因素，急診醫療環境日益惡化，也是他離職的原因之一。鄭筆方指出，目前急診中生代及新生代醫師持續流失，許多班表已經排不出來，必須拜託醫師認領或互相調班。更嚴重的是，急診病人滯留問題日益嚴重，許多患者明明已經符合住院條件，卻因病房沒有床位，只能繼續留在急診等待。

他說，有時候醫師甚至還沒開始上班，手上就已經有20名以上滯留病人需要處理，急診真正不怕病人多，怕的是病人看完診後沒有去處。除了門診無法處理、區域醫院無法收治而轉入醫學中心的患者，也有不少民眾因診所休診或大小病症直接前往急診，當住院患者無法順利轉入病房，急診空間便不斷被占用，讓醫療環境更加惡劣。

鄭筆方說，原先想要做到明年一月底就好，但考量明年春節是急診忙碌時刻，加上現在人力吃緊，考量生病後其他同事的體恤及幫忙，因此將做到明年2月底後離職，轉往基層醫療工作，暫時沒有規畫返回急診。

鄭筆方表示，這場仗他也打得差不多了，恭喜自己，剛好最後一戰，接下來，不必再證明自己有多能撐，身體顧好，才是真的。