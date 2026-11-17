餐飲業者因身心障礙員工無法配合常態性加班，將其調往工作負荷較高的內場熱區，隨後又以工作不能勝任為由資遣，遭認定涉及身心障礙就業歧視。

業者不服，主張調職及資遣與員工身障身分無關，是因工作能力及態度不佳所致。不過，台北市政府訴願審議委員會認為，業者未提出具體工作缺失證據，也未提供合理調整措施，已違反《就業服務法》，裁處30萬元罰鍰並公布業者名稱及負責人姓名。業者提起訴願，仍遭駁回。

台北市某名員工於2025年5月1日到職，領有第6類極重度身心障礙證明，入職前已告知雇主，因定期返診及血液透析治療需求，無法配合每日加班，原先負責內場備料及擺盤。該員工自2025年7月起因身體狀況不佳，無法配合晚間常態性加班，曾提出提早上班備料的替代方案，但遭主廚拒絕。雙方隨後又因排休規定發生爭執，雇主於同年8月1日將員工調往內場熱區，負責烹飪、煮湯及處理海鮮等工作，工作體力負荷較原職務沉重。

同年8月30日，業者先以調整人力及營運考量為由預告資遣，9月1日又改以員工不能勝任工作為由，通知於9月9日資遣。員工認為遭受身心障礙歧視，於2025年12月31日向北市勞動局提出申訴。

業者訴願主張，內場熱區工作本來就是員工應學習的職務內容，調動並非任意安排，資遣則是因員工專業能力不熟練、工作態度不佳，與身心障礙身分無關，也質疑勞動局未充分查證具體事實。

不過，北市勞動局就業歧視評議委員會認為，業者明知員工有極重度身心障礙，卻未先評估其他職務調整或輔導改善方案，就將其調往體力負荷較高的工作。員工提出提前上班備料的替代方案，也未獲接受。

此外，業者雖指稱員工調職後曾發生食材變質、工作延誤等缺失，卻未能提出具體證據證明員工考核不及格或有重大工作缺失，也沒有改善計畫、訪談輔導紀錄等資料。就連資遣理由也前後不一，先稱人力及營運考量，後改稱員工不能勝任工作。

依《身心障礙者權利公約》，雇主應依身心障礙員工的具體需求，在不造成過度或不當負擔的情況下，提供必要且適當的合理調整，確保其與其他員工享有平等工作權利。若雇主無正當理由拒絕合理調整，也可能構成就業歧視。

北市訴願會認為，業者在員工提出替代方案後，未盡合理調整義務，又在不到1個月內決定調職及資遣，且缺乏具體事證證明員工不能勝任工作，難以排除因身心障礙身分而給予差別待遇。因此，北市勞動局依《就業服務法》第5條及第65條規定，裁處法定最低額30萬元罰鍰，並公布公司名稱及負責人姓名。訴願會認定原處分並無違誤，最終駁回業者訴願。