產業、長照家庭皆面臨嚴峻人力荒，中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會今指出，現行移工政策過度保障外國人權益，忽略本國雇主與被照顧者的處境，雇主須承擔3大不合理代價，包括取消妊娠及HIV篩檢衍生防疫與照護風險、健保資源成海外生育提款機，以及零付費政策推升雇主成本等。就服全聯會呼籲政府立即恢復移工在母國及入境3日內的妊娠與HIV檢查。

就服全聯會指出，依「就業服務法」規定，無論是家庭看護工或產業製造業雇主，都須經過嚴格資格審查及冗長招募程序才能引進移工，但好不容易等到人力入境，雇主卻還得獨自承擔現行制度造成的不合理代價。

就服全聯會表示，衛福部自2015年取消移工在母國及入境3日內健檢的「妊娠」與「HIV」檢查項目後，帶孕入境案例層出不窮。近期國內發生移工感染愛滋病後死亡的案例，從反覆發燒到病逝，前後僅短短10天，就服全聯會質疑，在缺乏源頭篩檢的情況下，形同將高風險暴露於台灣家庭之中。

就服全聯會指出，外籍移工來台後，無論是否帶孕入境，其產檢與分娩費用全數適用我國全民健保給付，加上明年起產假大幅延長至14周，雇主不僅要面臨長達3個半月的人力空窗期，更可能要承擔額外管理成本。

此外，就服全聯會表示，台美對等貿易協定（ART）已於2026年2月13日簽署，我國承諾在協定生效3年內，全面落實禁止向製造業及漁撈業移工收取招募費，未來海外招募、機票及仲介費用將轉由台灣雇主負擔。

就服全聯會指出，反觀國內，勞委會2007年雖曾函釋，適用「勞基法」的雇主可與移工協議膳宿費，每月上限為5000元，但十餘年來，印尼、越南、泰國及菲律賓等移工來源國政府，卻單方面規定膳宿費只能收取「0元或2500元」，才願意驗證勞動契約。就服全聯會認為，國內物價持續上漲，勞動部卻遲遲無法與來源國協商調高膳宿費上限，使台灣雇主陷入「零付費」與「膳宿費凍漲」的雙重壓力。

就服全聯會理事長滕翔安強調，台灣雇主並非不願善待移工，但政府制定政策不能只強調單方面的國際人權，卻讓本國中小企業及長照家庭承擔所有財務風險、人力空窗與防疫風險。他呼籲行政院、勞動部及衛福部立即恢復移工源頭健檢，並建立政府專責安置與人力遞補機制；推動零付費政策的同時，也應對等協商膳宿費上限。

就服全聯會呼籲政府懸崖勒馬，避免失衡的移工政策影響台灣產業競爭力與長照體系，保障國內雇主及全體國民公平、安全的勞動與生活環境。