家長注意了，勞動部今發布「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」，如果企業同意撫育未滿12歲子女的勞工，可向公司申請減少工時1小時，期間勞工薪資不減損，將由勞動部補助企業發放薪資，每名勞工每年最高補助4萬5000元的薪資補貼，每家企業每年最高補助135萬元。此外，勞動部也會補助企業發給1小時100元、1天最高800元的職務代理津貼，給代班同事經濟補償。

考量12歲以下子女屬於小學階段，家長有接送上下學等更彈性以小時的照顧需求，勞動部推動「育兒彈性減工時延伸至12歲」獎勵補助措施，今發布「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」，包括育兒勞工減少1小時工作時間不扣薪、職代津貼、新聘替代人力招募等3大補助。

勞動部條平司司長黃琦雅說，如果企業同意撫育未滿12歲子女的勞工，每天減少至少1小時工時，且不扣薪，符合每月實施至少10天、累計至少3個月，減少工時總時數達30個小時條件者，企業就可來申請薪資補助，每名受僱者每年最高補助4萬5000元，每家企業每年最高補助135萬元。

由於明年將實施14周產假、14天陪產及陪產檢假、60天育兒假及育兒留職停薪，以及減少工時，育兒勞工離開職場期間，需要其他同事代理職務跟企業支持，勞動部這次也推動「補助企業職代及替代人力成本」，針對職務代理人補助企業發放1天最高800元的職代津貼，每月最高補助1萬7600元。

此外，200人以下中小企業，若在勞工請孕產育兒假期間，新聘契約3個月以上且連續工作30天的替代人力，勞動部也會定額補助企業2萬元。

黃琦雅說，為鼓勵200人以下中小企業願意建立育兒減少工時制度、調整工時制度、職務代理津貼制度、電傳勞動或居家辦公制度、優於法令給予2天或16小時育兒親職活動假制度等5大制度，針對199人以下中型企業、29人以下小型企業將加碼補助最高10萬元及15萬元獎勵。

台灣生育改革行動聯盟理事李佳欣說，肯定勞動部努力，但希望接下來能把陪產檢及陪產假改名為「生產準備假」，將配偶陪伴的概念改正為兩方都有責任共同參與育兒，也呼籲勞動部定期公布成效數據，檢視實際願意支持育兒勞工的企業有哪些，也必須確保減少工時工資補助、職代津貼是真的用在勞工身上。

她也提醒，過去時常被詬病勞工有假但不敢請，制度設計上可提高雇主拒絕門檻，如捷克明定雇主若不接受勞工申請，必須書面說明拒絕理由。

黃琦雅表示，勞動部已編列58億6200元預算，由各地方政府受理轄內事業單位申請案見的審查與核發，2027年1 月1日起，企業可透過「友善職場育兒補助系統」線上或紙本申請，經地方政府按季審核，每年2月、5月、8月及11月底前撥付款項。

不過，據性工法第19條，受僱30人以上公司，撫育未滿3歲子女的勞工就已經可以申請減少工時1小時或調整工時，只是會扣薪，受僱未滿30人以下的公司，須經由勞資協商，雇主同意才可申請。黃琦雅坦言，這次性工法修法並未修正19條，因此規模30人以上的公司仍可扣薪，30人以下的公司仍可拒絕勞工請求，今天的獎勵辦法僅是獎勵性質，非強制性。

她也提醒，職代津貼不等於加班費，若代班同事為此加班，除發放職代津貼，公司仍須依法給付加班費。