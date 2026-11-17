AI紅利持續推升國內薪資行情，但企業對明年調薪態度轉趨保守。104人力銀行今（17）日公布最新調查，今年年薪中位數達70.3萬元，年增4.5%，其中半導體業以95.4萬元居各產業之冠；展望明年，目前僅50.5%企業預期調薪，平均調幅4.2%，調薪比例及幅度均低於今年。

104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，今年經濟成長表現亮眼，加上缺工及留才壓力，企業調薪情形優於去年預期。不過，隨著景氣進入高原期，加上國際政治因素可能干擾AI產業發展，企業對明年薪酬規劃轉趨審慎。

根據調查，今年整體年本薪中位數為50.8萬元，年增4.7%；加計固定獎金後，保障年薪為61.9萬元，年增5.6%；若再計入績效獎金、員工分紅等變動獎金，年薪總額中位數則由去年的67.3萬元增至70.3萬元。

觀察各產業薪資表現，半導體業受惠AI晶片需求強勁，今年年薪中位數達95.4萬元，年增12.5%，超越電腦及消費性電子製造業的91.3萬元；建築或土木工程業受惠科技廠房擴建，年薪達86.9萬元，年增16.2%，躋身高薪產業第三名。

在區域薪資版圖部分，今年北北基、桃竹苗年薪中位數均為74.8萬元，並列全台最高，其中桃竹苗生產製造及操作技術類職務薪資更超越北北基。

調薪方面，今年有66.9%企業實際調薪，平均調幅4.7%，不過，明年預期調薪的企業比例降至50.5%，平均調幅降至4.2%，分別較今年減少16.4個及0.5個百分點；另有42.8%企業尚未決定是否調薪，6.6%企業已決定凍結調薪。

細看明年預期調薪幅度，以金屬製造業4.9%居冠，其次為餐飲業4.6%、機械設備製造修配業4.5%、顧問／研發／設計業4.2%，以及半導體業4.1%。

羅悅華分析，金屬製造業轉型切入AI伺服器機殼、散熱零組件等高精密元件領域，獲利可期，加上製造業面臨科技業競逐技術人才的壓力，均帶動調薪需求。

AI人才薪資漲勢仍相當強勁，今年AI工程師年薪中位數達108.3萬元，年增12.7%；資安工程師年薪94.5萬元，年增12.2%。調查亦顯示，55.5%企業近一年招募或留任人才受到高薪產業磁吸效應影響，以研發工程師、業務最容易被挖角。

羅悅華建議，企業在調薪預算有限下，應透過差異化調薪，將資源集中於關鍵職務及高績效員工，同時提高薪資成長路徑透明度，避免陷入調薪卻無法有效留才的困境。