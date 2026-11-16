不是低薪 職場新鮮人離職前三大原因出爐 父母不認同排名第三

今年開始工作的職場新鮮人離職率高達34%，企業方如何看待這群職場菜鳥的優缺點？yes123求職網「職場菜鳥評價調查」顯示，資方最常聽到的職場新人離職前三大理由，依序是「有自己的生涯規劃」、「工作內容與原本預期的不同」、「父母或長輩不贊成、不認同」；至於資方認為新鮮人應該改進部分，則以「不會多想多做」、「做事方法不對」、「忘東忘西」最多。

調查發現，以企業經驗來看，「最常聽到」的職場新人離職理由，在可複選狀況下，前五名依序為：「有自己的生(職)涯規劃」(57.6%)、「工作內容與原本預期的不同」(50.3%)、「父母或長輩不贊成、不認同自己的工作(行業)」(40.2%)，以及「工作壓力大，工作量(時間)無法負荷」(39.1%)、「自認公司沒有提供發揮空間」(33.3%)。

六到十名的離職理由部分，又分別是：「自認個性不適合這份工作、行業屬性」(26.7%)、「想趁著年輕，換個有挑戰性的工作」(23.2%)、「離家(住所)太遠，通勤時間長」(22.1%)，以及「薪水無法支應生活開銷」(20.7%)、「不適應企業文化、辦公室環境」(15.1%)。

至於企業比較滿意新鮮人哪些方面的表現？若在可複選狀況下，依序是：「適時表達想法與建議，不害怕與主管講話」(43.1%)、「舉止低調、虛心求教」(41.8%)、「快速融入公司文化，與同事相處融洽」(35.4%)，以及「不遲到早退、不請假」(22.1%)、「交辦的任務，使命必達」(20.8%)。

相較之下，企業還認為新鮮人有不少需要改進的地方，在可複選狀況下，依序為：「一個指令一個動作，不會多想多做」(53.5%)、「做事方法不對，弄錯優先順序」(44.5%)、「忘東忘西，粗心不仔細」(40.6%)，以及「已被指正過，再犯同樣錯誤」(34.4%)、「不懂職場倫理，應對失禮」(30.1%)。

其他公司較不滿意的部分，則分別是：「常遲到早退、常請假」(29%)、「動作太慢，拖延進度」(27.7%)、「工作結果未達主管要求」(26.4%)，以及「不懂察言觀色，經常講錯話」(24.9%)、「沒有主見、創意」(21.7%)。

解讀聘僱社會新鮮人的現象，yes123求職網發言人楊宗斌卻認為，通常像「內勤」或「無業績壓力」的職缺，新人離職率會比較低；相較下，「外勤」或者「有業績壓力」的職缺，離職率就會比較高，所以招募新血的問題，不能一概而論。

楊宗斌進一步指出，職場新人能在公司待多久，也常常與「職前訓練」的完整度有關，有時並不能全歸咎於年輕人的穩定度、抗壓性。只是若觀察「新鮮人十大離職理由」，卻赫然發現「錢少、事多、離家遠」都入榜，難怪有些雇主在任用畢業生之前，顧慮的變數會比較多，憂心若有一點點工作「不順心」，就選擇立刻走人。