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職場新鮮人陣亡率34%三個月內離職占36% 企業認可職場經歷至少一年

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
今年上工的職場菜鳥陣亡率高達34%，三個月內離職者就占36%。圖為台大校園徵才博覽會。聯合報系資料照
今年上工的職場菜鳥陣亡率高達34%，三個月內離職者就占36%。圖為台大校園徵才博覽會。聯合報系資料照

試用期過關了嗎？過完第3季的畢業季，邁入歲末第4季，幸運找到工作的社會新鮮人離職率有多高？yes123求職網「職場菜鳥評價調查」結果顯示，八成九企業都有今年聘用的新鮮人不到一年就離職經驗，「新鮮人離職率」平均落在三成四。企業端認為一分工作要當做職場經驗，62.8%認為至少要一年以上。

截至目前為止，今年新人的離職率大約是多少？調查結果則顯示：有兩成六(26.4%)的公司指出，離職率為「30%以上∼40%不到」；24.6%的公司則透露，離職率為「50%(含)以上」；19.3%的公司則透露，離職率為「20%以上∼30%不到」，平均下來，「新鮮人離職率」，則是落在三成四(34.4%)的水準。

企業對於聘用社會新鮮人，目前的態度如何？根據yes123求職網的調查，對於今年剛畢業或退伍的新進員工，在可複選狀況下，公司「最在意」的條件依序為：「學習意願」(72.8%)、「抗壓性」(71.7%)、「責任感」(70%)，以及「穩定度」(53.2%)、「團隊合作精神」(43.1%)。

其他在意的條件，又還有：「解決問題的能力」(41.8%)、「專業技能」(30.4%)、「創新能力」(24.6%)，以及「語言能力」(21%)、「學歷」(15.6%)。因此觀察先後排序，顯見資方的考量：「工作態度」仍優先於「工作能力」。

同時企業願意給新鮮人的「職場適應時間」，平均為2.5個月，約有75天。而且其中更有39.4%的公司期望新人，能在到職「超過3個月∼6個月不到」後，可以真正有「實質貢獻」；還有34.2%則期待，在「6個月以上∼12個月不到」。

只是以過去聘用經驗來看，應屆畢業或退伍的新鮮人，「平均的」任職時間都不算太長。調查就發現，合計有八成九(89.1%)的公司透露，是「不到一年」：包含36.2%是「3個月(含)以下」；27%為「6個月以上∼12個月不到」；25.9%是「超過3個月∼6個月不到」。

企業主更慎重提醒職場菜鳥們，能被公司認可為「履歷表上」的一項職場經歷，「一份工作」至少要從事多久呢？就有高達62.8%的企業表示，要有「1年以上∼2年不到」；還有18.7%的標準算是降低一點，但也需要「6個月以上∼12個月不到」；至於要求經歷時間的平均值，每份工作為1.5年。

新鮮人 職場 離職

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