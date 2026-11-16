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最新無薪假人數2168人 創近1年半以來新低
勞動部今公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，本期事業單位計163家，實施人數2168人，較上期減少638人。勞動部表示，本期實施人數為去年4月中以來的最低，主因為製造業訂單恢復，後續人數是否持續減少仍待觀察。
據勞動部最新統計，本期實施減班休息事業單位計163家，實施人數2168人，和11月2日公布實施家數計214家，實施人數2806人相比，本次家數較上期減少51家，人數減少638人；上一期通報企業中有71家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有921名員工恢復原本勞動條件。
勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期人數減少原因，主要是製造業訂單回穩而停止實施，這次總體減少638人當中，製造業就占了590人，主要減少事業以金屬機電工業較多，減少了504人。
王金蓉進一步指出，去年4月底實施人數約2200多人，本期實施人數2168人，是自去年4月中以來人數最低。
勞動部強調，目前通報減班休息的勞工，如果為僱用安定措施適用的業別，勞工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼。此外，每月工資仍不得低於最低工資新台幣2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。
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