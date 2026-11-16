藥師好夯！十年資歷平均月薪逾9萬元 醫院祭免輪班搶人

台灣藥局市場面臨洗牌，藥師徵才需求卻逆勢升溫。根據財政部統計，今年8月底全台西藥零售業家數較去年同期減少154家，但前八月銷售額逆勢年增11.1%。1111人力銀行16日公布最新統計，10月藥師相關工作機會達4,433筆，年增14.9%，年資一年以下藥師平均月薪達6.5萬元，十年以上更可達9.1萬元。

1111人力銀行指出，隨著台灣邁入超高齡社會，慢性病患者增加，長期處方箋、用藥諮詢、輔具及營養保健等市場需求持續擴大，帶動藥局營收及徵才需求，預期未來藥局市場將加速汰弱留強，品牌整併趨勢可能更加明顯。

根據台北市藥師公會彙整資料，全台執業藥師人數從2023年的3萬1,380人，增加至2025年的3萬2,523人。其中，藥局藥師增加逾750人，增幅達6.43%；醫院藥師也增加逾330人，增幅為3.95%。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，隨著醫藥分業觀念逐步落實，藥師除負責藥品調劑，也扮演用藥諮詢及衛教宣導等多元照護角色，專業重要性日益提升。不僅診所及社區藥局積極搶人，醫院也祭出免輪班、提供住宿及獎勵金等福利，希望吸引重視工作穩定性及家庭生活的藥師回流。

從薪資待遇來看，1111人力銀行統計，年資一年以下的藥師平均月薪為6.5萬元，年資一至三年為7.1萬元、三至五年為7.8萬元，五至十年可達8.4萬元，較年資一年以下者高出近三成，十年以上則達9.1萬元。

為爭取專業人才，已有社區藥局開出月薪8萬元起的徵才條件，任職滿三個月並通過考核後，薪資可再調升5,000元；任職滿兩個月後，每月可享5,000元至逾1萬元不等的紅利，滿六個月另有績效獎金。

莊雨潔指出，藥學系具備專業證照門檻及跨領域就業優勢，畢業生通過國家考試取得藥師證照後，除可進入醫院、診所及社區藥局工作，隨國內生技醫療產業持續發展，也可投入藥品研發、品質管理、藥品法規、藥物安全監測及產品行銷等領域，職涯發展選擇相當多元。