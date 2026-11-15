尋找幸福職涯 北市28家企業釋出1,771職缺、月薪5萬、時薪270元搶人才

臺北市就業服務處將於11月17日至20日在各就業服務站舉辦小型現場徵才活動，邀集28家知名企業，橫跨餐飲旅宿、批發零售、交通運輸、科技保全及醫療長照等產業，合計釋出1,771個工作機會。從高薪正職、儲備幹部到彈性兼職，不論是初入職場、想轉換跑道，或希望穩定發展的求職者，都有機會找到適合自己的工作。

高薪職缺搶先看！餐飲旅宿月薪上看5萬元，兼職時薪最高270元！想進軍餐飲旅宿業的民眾，可把握這波徵才機會。「鼎王國際餐飲」外場服務員及內場廚務員晚班月薪最高5萬元，兼職時薪最高270元，無論想挑戰正職或利用空餘時間增加收入，都有選擇。「寒舍餐旅」旗下台北喜來登、寒舍艾美、寒居及礁溪寒沐等酒店，招募餐廳主任4萬元起、餐廳領班3萬5,000至4萬5,000元，另有房務員、餐廳服務員及廚房內場等職缺。「貳樓餐飲」儲備幹部月薪4萬4,000元起，後場正職最高4萬2,000元；「金皇食品（Popeyes）」招募實習襄理，月薪3萬6,000至3萬8,000元。此外，台灣頂巧餐飲（德克士）、瓦城泰統、三商餐飲、麥當勞及五花馬等品牌，也提供正職、儲備幹部與兼職職缺，歡迎對餐飲服務有興趣的民眾勇敢跨出第一步。

零售、百貨、休閒娛樂多元招募，從門市工作到管理職都有舞台！「萊爾富國際」招募儲備區經理，月薪4萬至4萬3,000元，另有.NET程式設計師、數位行銷儲備幹部及門市人員等職缺，讓不同專長的人才都能找到發揮空間。「孩享趣（KidZania）」一次釋出223個職缺，包含營運正職夥伴100名、營運兼職夥伴120名，以及排班督導、業務助理等職務，排班督導月薪4萬元起，是本次單一企業釋出職缺最多的廠商。「全家便利商店」儲備幹部月薪3萬5,000至3萬9,000元，支援大夜職缺4萬元；「新光三越」提供營業員、超市營運儲備幹部及顧客服務人員等機會；「錢櫃」中班正職月薪4萬2,900元。此外，全聯（大全聯）、美廉社、新東陽及統一多拿滋也同步招募，提供門市、收銀、生鮮、倉管及服務人員等多元選擇。

科技保全、交通運輸展現專業價值，夜班高薪職缺也不容錯過！「微笑單車（YouBike）」招募調度及維護人員，夜班及大夜班月薪最高4萬9,600元，另有獎金、津貼及夜班交通費，適合願意投入交通運輸服務的求職者；「中興保全科技」招募維修及服務工程師，月薪最高4萬6,000元，另有業務專員職缺，歡迎具技術專長或對科技服務有興趣的民眾加入。

長照需求持續增加，投入照護工作也能開創穩定職涯！本次邀請多家醫療及長照機構參與。「臺北市立聯合醫院忠孝院區」招募約用技術士，月薪4萬元，任職滿一年年薪上看48萬至52萬元；另有照顧服務員及部分工時庶務工友等職缺。「愛馨居家」招募居服督導、個管員及居服員，個管員月薪4萬元起，居服員時薪230至300元起；「靖芯」居服員時薪230至300元起；「北醫創齡社區長照」、「長安健照」及「碩穎居家長照」也提供照顧服務員及居家照顧服務員等工作機會，其中碩穎採論件計酬拆帳制，報酬350至450元。對於希望投入助人工作、累積專業照護經驗的民眾而言，是值得把握的職涯選擇。

本周參加徵才28家廠商有鼎王國際餐飲、寒舍餐旅、貳樓餐飲、金皇食品(Popeyes)、瓦城泰統、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、和德昌(麥當勞)、三商餐飲、共樂遊、五花馬國際行銷、萊爾富國際、孩享趣(KidZania)、全聯實業(大全聯)、全家便利商店、三商家購(美廉社)、新光三越、新東陽、錢櫃、微笑單車(YouBike)、中興保全、台灣頂巧餐飲、統一多拿滋，以及市立聯醫、愛馨、靖芯、北醫創齡社區、長安健照、碩穎醫療長照機構。