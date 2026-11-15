昔當客服主管年薪近百萬…近40歲男轉職公務員 上班一周曝真實心得

公務員工作穩定，但薪資待遇及工作環境經常引發討論。近日一名年近40歲的男子在Dcard分享轉職公務員的心得，透露自己過去曾在電信客服業工作約15年，擔任主管時年薪接近百萬元，遭資遣後決定轉換跑道，成功考取普考地政類科。如今正式上班一周，他認為公職除了薪水缺乏競爭力，整體工作環境及生活品質都比過去理想，不過也有網友提醒，任職一周仍處於新人適應期，恐怕還無法看出公職的真正壓力。

原PO發文表示，自己並非地政相關科系畢業，考試前甚至不清楚地政的實際工作內容。過去他在電信客服業從派遣員工一路升至主管，工作內容包括處理客訴、管理人員、追蹤業績及撰寫改善報告等，每天經常從下午3點忙到凌晨1點，甚至練就一邊接聽客訴、一邊趁電話靜音吃飯的本領。儘管工作壓力不小，年薪仍有接近百萬元的水準，部分年度更突破百萬元。

後來因公司合併遭到資遣，他在家中幫忙兩年多，每月領取母親支付的1萬元薪水，形容那段時間是自己最快樂的日子之一。直到考上普考地政，才正式踏入公職體系，幸運的是分發單位距離住家僅約15分鐘車程，讓他得以減少通勤負擔。

談及第一周工作情況，原PO透露，單位原本安排他觀摩一、兩周後再正常分派案件，但他希望盡快熟悉業務，第二天便主動要求開始處理校對工作，遇到不懂的問題就向資深同事請教，到了第五天已能跟上正常派件速度。他認為目前工作難度尚可接受，主要缺點是長時間校對相當傷眼，未來也可能因業務重複而感到無聊。

至於辦公室人際關係，原PO表示，同事大多專注於自己的工作，不會過度干涉彼此生活，這種保持適當距離的相處方式反而讓他感到自在，唯一稍微不習慣的是中午需要獨自用餐。他坦言，轉職公務員最主要的目的就是希望正常上下班、不必加班，因此才想盡快熟悉工作。以目前一周的體驗來看，他並不後悔轉職，直言「比起私企業公職真的性價比高多了」，除了薪資較低，其他方面暫時沒有太多可挑剔之處。

貼文曝光後，有網友給予鼓勵，認為中年轉職需要面對考試、學習新業務及適應環境等挑戰，能找到適合自己的工作已相當不容易；也有人分享自己同樣在40歲左右轉換公職跑道，面對全新業務與公文系統，明顯感受到記憶力及學習速度不如以往，適應過程相當辛苦。不過，也有不少資深公務員持不同看法，直言「滿1年再寫心得會比較準」、「1周應該是還沒洗過公職三溫暖」。