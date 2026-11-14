曾因病難與人互動 阿宏靠烘焙走出康復之家、勇敢就業

「很開心有一技之長，希望能一直工作下去。」曾因精神疾病影響生活及人際互動的阿宏，從安平康復之家出發，透過小品食光烘焙庇護工場學習烘焙技能，如今不僅能熟練製作麵包、甜點，還能自信地向顧客介紹商品，從過去與人互動困難，到靠自己的雙手賺取收入，一步步找回生活自主權與自信。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在台南藍晒圖文創園區舉辦「愛無限樂市集－雲嘉南區庇護工場商品成果展」，邀集8家庇護工場展售特色商品，阿宏也親自站上小品食光烘焙庇護工場攤位，熱情向民眾推銷手作吐司、布丁蛋塔及布朗尼蛋糕，展現不同於以往的自信。

43歲的阿宏，23歲時發病，因罹患中度思覺失調症，過去難以與人建立信任關係，也曾因人際互動問題與他人發生衝突，後來輾轉入住安平康復之家。在同伴及老師陪伴下，他逐漸學習穩定情緒、面對及處理症狀，生活慢慢步上軌道，也開始思考如何培養工作能力，希望不再只是維持基本生活，而是能靠自己的力量創造更好的生活。

小品食光烘焙庇護工場成立後，阿宏成為第一批積極報名的學員，從摸索製作流程、學習烘焙技巧，到如今能熟練完成工作，不僅培養一技之長，也逐漸克服與人互動的障礙。這次參加市集，他更主動向消費者介紹商品，從製作端走向銷售端，展現職場訓練帶來的改變。

小品食光烘焙庇護工場主任林品玉表示，目前工場有11名學員接受職能培訓，每個人都在不同階段逐步成長。阿宏從原本不擅長與人互動，到現在能獨立完成工作、自信介紹商品，工作能力與就業信心都有明顯提升。對學員而言，工作不只是學習技能、賺取收入，更是重新找回生活自主性及自我價值的重要過程。

雲嘉南分署指出，目前雲嘉南地區共有26家庇護工場，提供284個工作機會，協助身心障礙者培養工作技能、累積職場經驗。勞動部除提供租金及人事費用補助，每年也編列20萬元行銷經費，協助庇護工場推廣商品、拓展市場，並透過僱用獎助、職場學習與再適應及多元就業開發等措施，增加身心障礙者就業機會。

這次成果展共有8家庇護工場參與，展售麵包甜點、文創商品、二手循環商品、茶葉禮盒及特色農產品等，盼透過民眾實際消費支持，讓庇護工場商品被更多人看見，也讓身心障礙者有機會在工作中累積能力、建立自信，走出屬於自己的職涯道路。

阿宏今天在市集現場向民眾賣力推銷自家主打商品，展現自信的一面。圖／雲嘉南分署提供