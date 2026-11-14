11月28日投票日勞工依法放假1天 勞動部：出勤工資計算方式有2類型

11月28日為地方公職人員選舉及全國性公民投票日，勞動部表示，當天具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1日，工資照給。至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部已指定公職人員選舉投票日及公民投票日為勞動基準法第37條所定放假日。

勞動部表示，放假「1日」指的是午前零時至午後12時連續24小時。此外，由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該投票日不得與其他工作日對調實施。

雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，勞動部說，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資，至於計算方式分為下列兩種類型：

一、原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方原約定當天出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

二、原屬勞工的休息日：視工作時數，依勞動基準法第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

勞動部提醒，雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處），或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。