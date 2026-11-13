家有未滿9歲孩的爸媽注意 明年起有60天育兒假、育兒津貼雙親6+3

立院今三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」修正草案。勞動部整理五大重點，包括「產假、陪產假全延長」、「育兒照顧到8歲」、「育兒津貼雙親6+3」、「升級育兒假60日」、「企業托育租稅優惠」，將於明年元月上路。

勞動部長洪申翰表示，這次大幅度的變革，三個核心目標為「打造育兒友善職場」、「促成雙親育兒分擔更加平等」及「政府擴大資源與制度創新，更大力支持育兒勞工和企業，共同分擔支持體系」。

一、延長產假14周、陪產檢及陪產假14天

勞動部條平司司長黃琦雅指出，產假歷經逾40年，首度大幅修正，為保障女性受僱者分娩後，有充裕的產假休養恢復及育兒安排，產假由現行8周增加為14周，新增的第9周到第14周，受僱者可依其個人意願提前銷假，返回職場上班。產檢假雖維持7天，但未休完的產檢假，可併入產假後的「工作日」接著請休。

為了讓配偶共同分擔從懷孕到生產對母嬰的照顧，陪產檢及陪產假也從原本的7天增加至14天，鼓勵配偶參與產檢、孕產教育課程、照顧新生兒等。流產假部分，懷孕2個月以下的流產假天數增加為10天，3個月以下則增加至14天。

黃琦雅說，產假、陪產假及陪產假、流產假新增加的天數，將由政府補貼企業照發薪資。

小孩如果今年底出生，產婦是否還能享有14周產假？黃琦雅說，只要產假的請求權未行使完畢，2027年1月1日當天就自動升級天數，也就是說，明年1月1日時仍在產假期間，產假就自動變成14周。

二、育兒照顧到子女至8歲（未滿9歲前）

黃琦雅表示，考量從幼兒園銜接至國小低年級階段，兒童仍面臨群體生活適應及傳染疾病好發等挑戰，因此這次修法將育兒留職停薪的子女年齡提高至「8歲以下，滿9歲前」得申請育兒留職停薪，期間仍以2年為限。

三、育兒津貼6+3

勞動保險司司長陳美女指出，這次就保法修法，育兒留職停薪津貼請領條件放寬至被保險人保險年資滿6個月，也將另訂就保投保薪資分級表，最高級距至少5萬元，讓津貼最高金額至少有4萬元，更貼近勞工經濟需求。

同時，為鼓勵雙親共同育兒，如果雙親都領滿6個月的育兒津貼，可各自再多領3個月，等於最長可領到9個月育兒留停津貼。若配偶一方投保的是公保、軍保也適用。

值得注意的是，若配偶死亡或有其他特殊事由，導致無法共同撫育子女，單親家長也可領到6+3的育兒津貼。

四、30天彈性育嬰假升級為60天育兒假

今年元月上路的30天彈性育嬰假，將加倍升級為60天的育兒假，子女年齡與育兒留職停薪同為8歲以下，也就是子女滿9歲前，父母親面臨子女有生病、停托、停課、預防接種、托育與教保服務機構及學校舉辦親職活動，或其他事由須親自照顧者，可請育兒假。

黃琦雅說，考量實務上會有雙親未能或不適宜肩負主要照顧責任，這次修法也規定「經法院選定或改定兒童之監護人(包含祖父母)」，也可請育兒留職停薪及育兒假。

明年起，育兒留職停薪總額度兩年期間，雙親可選擇長天數的塊狀停留，或30天以上的短期塊狀，或單日請的彈性育兒假。

五、企業提供托育服務享租稅優惠，支出減除變2倍（200%）

勞動部勞動退休福祉司司長黃維琛說，這次也在性工法增訂第23條之1，企業辦理托兒設施及托兒措施，得就其支出金額的百分之200，自其支出當年度所得額中減除，透過租稅優惠，提升雇主辦理企業托育的意願，鼓勵更多企業投入職場托育服務。

明年起，就保最高投保級距將提高到至少5萬，雙親若同時請滿6個月的育兒留職津貼，可再多領3個月。圖/勞動部提供

企業辦理托兒設施及托兒措施，可享加倍租稅優惠。圖/勞動部提供