產假14周、陪產假14天有望明年上路 托盟：新手媽媽恐仍孤軍奮戰

立院今三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將育兒留職停薪適用子女年齡擴大至8歲以下，以「日」為單位的彈性育兒假增至60天，產假則從8周延長至14周。托育及就業政策催生聯盟給予肯定，但也提醒產假與配偶的陪產檢及陪產假增幅懸殊，可能導致母親在育兒初期孤軍奮戰，無法促進照顧養育的平等分工。

托盟對於這次修法有兩個肯定、一個提醒。對於性工法第16條將「育嬰留職停薪」更名為「育兒留職停薪」，適用子女年齡擴大至8歲以下，可使用至子女滿9歲前，涵蓋幼兒園到國小低年級的重要銜接期，托盟肯定政策將照顧支持跨進國小低年級，讓家長不必再擔憂沒時間、請假沒收入，可以安心照顧與陪伴孩子。

托盟也肯定彈性育嬰假從30天增加至60天，並且將「留職停薪」改為「育兒假」，讓家長更有餘裕因應孩子生病、停托、停課等臨時、突發照顧需求。

托盟進一步指出，從「留職停薪」改為「請假」，更是重要的制度調整。未來家長請育兒假，工作年資仍持續累計，也應能以更簡便的差勤程序處理，減少員工與人資反覆辦理留停、復職的行政負擔，讓制度更貼近企業人事管理與日常照顧的實際需要。

不過，托盟對於這次修法並不全然樂觀，主要是修法後的產假與陪產假天數懸殊，恐讓母親在育兒初期仍孤軍奮戰，存在可能抵消新制效果的變數。

托盟指出，這次孕產婦產假、配偶的陪產檢及陪產假雖都延長，但增加幅度相當懸殊，產假大幅新增6週共42天，配偶能投入照顧的時間卻只小幅延長7天，恐迫使女性在生產後最需要休養與支持的階段，獨自學習照顧新生兒技巧、以至於後續承擔大部分照顧責任，難以好好休息，更難促成照顧養育的平等分工。

托盟認為，孕產婦需要充分休養，配偶也需要足夠時間學習並承擔照顧，產假大幅加碼，但配偶的照顧時間只有零星補強，就難以回應共同育兒的需要，相較於國際改革持續強化父親帶薪照顧權利、促進雙親分工的方向，我國仍有明顯落差。

托盟強調，真正的育兒友善，應讓雙方都有時間、有經濟支持，也有機會熟悉孩子的照顧，而非讓母親在更長的假期中繼續孤單育兒，呼籲下一階段的改革應將陪產檢假、陪產假分開，並推動有薪陪產假與新增產假同步、同等幅度增加6週以上，避免一方面鼓勵父親使用單日育兒假，另一方面卻又持續鞏固母親長期請假育兒的傳統性別分工。

托盟除呼籲政府儘速完成相關子法等，並公告施行日期，也呼籲雇主鼓勵育兒員工（尤其男性員工）使用新制，預先規畫人力調度與職務代理，透過制度支持創造友善職場，人才久任，企業雇主也能受益、永續的正向循環。