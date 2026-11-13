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育兒大禮包修法三讀！留停擴大至八歲、津貼薪資八成 產假14周

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
育兒大禮包三讀，育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，留停津貼領平均投保薪資八成；另產假延長到14周。圖為民進黨立法院黨團提案立委合影。社福衛環召委林月琴辦公室／提供
育兒大禮包三讀，育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，留停津貼領平均投保薪資八成；另產假延長到14周。圖為民進黨立法院黨團提案立委合影。社福衛環召委林月琴辦公室／提供

因應少子化，朝野立委提出育兒配套修法，賴清德總統也推出「育兒大禮包」。立法院會13日三讀通過育兒配套相關的性工法、就保法修法，育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，留停津貼領平均投保薪資八成；另外產假延長到14周。新制將自2027年元旦起實施。

有關《性別平等工作法》部分條文修正草案，三讀第15條條文明定，產假增為14周、產檢假及陪產假各增為14天。妊娠三個月以上流產者仍維持四周，妊娠二個月以上、未滿三個月流產者增至二周，未滿二個月流產者增至10日。

三讀條文增訂，受僱者於分娩產假第9周至第14周期間，如有工作意願，可申請提前銷假，雇主除有正當事由外應同意。雇主依規定給付產假薪資後，超過八周的產假薪資，及新增的流產假薪資，可向中央主管機關申請補助。

因應幼童進入小學低年級階段仍有極高的照顧與防疫（如腸病毒）需求，性工法第16條及增訂第16條之一明定，育嬰留停適用年齡從現行三歲延長至（含）八歲，留停期間維持二年為限；「育兒假」每一子女每年最多60日、可按日申請，並放寬範圍包括親師會、教師訪談等皆可請假。

性工法三讀通過附帶決議，請勞動部於修法後，持續蒐集並分析育有八歲以上、未滿12歲子女之受僱者的照顧需求，並考量不同產業、職業及企業規模之工作型態與人力調度情形，邀集各界研議，將育兒留職停薪適用之子女年齡進一步放寬至未滿12歲之必要性、可行性及配套措施。

為推動育兒留停政策逐步延伸至12歲，勞動部表示，將邀集各界，研擬並訂定企業獎勵計畫。對於願意支持育有九歲至12歲子女之受雇者，可申請育兒留停的企業，給予適當獎勵。預計將於一至兩周內正式對外公布配套方案。

有關《就業保險法》部分條文修正草案，三讀條文第10條、第11條、第19條之3明定，將原稱「育嬰留停」改為「育兒留停」，並且可申請休假及請領津貼的時間，由現行雙親各六個月提高至各九個月，合計可有18個月的育兒留停時間以及津貼。

就保法第19條之2三讀條文明定，維持留停前六個月的平均月投保薪資六成。另通過附帶決議，請勞動部依照《育嬰留職停薪薪資補助要點》持續編列預算，發給二成育兒留停薪資補助。也就是育兒留停津貼，包括就保法給予六成加上勞動部補貼二成，合計可領月平均投保薪資的八成。

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朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

朝野協商通過五項修法條文 育兒留停至8歲、津貼可領取各9個月

育兒留停擴大至八歲以下 雙親合計最多領18個月津貼

育兒大禮包朝野達共識 產假增至14周、育嬰留停8成薪

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