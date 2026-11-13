快訊

U23世界盃／林佾葳連2次國際賽壓制南韓 韓媒感嘆：再次成為剋星

網友指控千萬存款被消失、遭討債 華南銀行澄清：與事實有出入

國泰金下午4點半召開重訊記者會 說明關係人交易

聽新聞
0:00 / 0:00

職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享身邊具有「實驗精神」的故事。示意圖／AI生成
一名女網友分享身邊具有「實驗精神」的故事。示意圖／AI生成

最狂的工作經歷是什麼？日前有位網友表示，她認識的人都很瘋狂，像是表妹進科技業之前，為了想知道自己能否適應輪班生活，跑到餐飲業大夜班打工一年，會計事務所的前輩也為了了解國稅局怎麼查帳，考進國稅局待了7年，再離職回事務所傳授給大家。文章曝光後，網友驚呼「這好像在演無間道」。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她欣賞的人都很有特色，像是表妹想確認自己的身體能否適應科技業高強度的輪班生活，就先到日系連鎖丼飯店SUKIYA大夜班打工一年；會計事務所的前輩想知道國稅局的查帳流程，因而考上公職的財稅行政，到國稅局待了整整7年，才離職回到事務所傳授給大家。最後一位則是某位老闆，因為想了解蝦皮貨物的運作模式，曾進去打工，以便弄清楚各家物流方式的優缺點。

這些前輩的經歷讓原PO大讚，工作若想降低踩雷機率、流暢完成，就要拋開自己的身分去做一些事情。以「短期」的角度來看，前面提及三位的工作經歷不會有人想嘗試，但為了未來的經驗值得一試。

文章曝光後，有網友大讚「那位事務所的前輩也太讓人佩服了」，直言像是「在演無間道」，原PO則回應「我超佩服他的」，並透露前輩做7年的用意，是因為「沒有做到一定職級，有些東西是看不到的」。

還有網友分享自己的經歷，他為了知道政府怎麼審圖，去當兩年約聘，為了知道甲方業主內部怎麼運作，就去甲方工作7年，最後得出結論「進去工作才是了解對方怎麼決策的最快方法，繞遠路就是捷徑」。

不少人也肯定這種實驗精神，「無論想學什麼都是直接加入第一線陣容，收穫最豐滿」、「所有的經驗都化成肥沃的土壤」、「真正的專業，有時候不是你站得多高，而是你願意往下走多深」。

職場 國稅局 會計

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

沒有黃仁勳就沒有輝達！郭哲榮轟董事會「愚蠢」：就來數他多久會回任

安全帽被塞300元鈔票 他見紙條內容超感動：太有責任感

12星座戀愛高手排行出爐！天秤最會欲擒故縱、搞曖昧達人是他

遊日別亂丟廢棄行李箱！東京「2車站」周邊擬開罰 違者恐噴4200元

相關新聞

不只瘦瘦針！這2類藥同樣也有麻醉風險 醫示警：術前千萬別自行停藥

不只瘦瘦針會造成手術麻醉的風險，高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群指出，若有使用「排糖藥」或「新型護腎藥」，也要主動告知，與醫師討論是否停藥或有其他處置方式，但切勿自己停藥。

三餐吃燙青菜健檢「血油」仍超標 醫曝飯後1習慣：糖分太多了

餐餐吃燙青菜，也不碰油炸食物，為什麼三酸甘油酯還是超標？家醫科醫師陳欣湄分享一起案例，一名患者平時自認飲食相當清淡，沒想到健檢報告上的血脂數值仍然異常。經過詳細詢問才發現，患者除了習慣飯後吃一整盤水果，還會喝微糖手搖飲，才讓糖分攝取超出身體所需。

晴暖好天氣要掰了 明天鋒面+華南水氣 下周三轉濕冷全台大降溫

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天鋒面及華南水氣影響，各地天氣不穩定。下周二短暫回暖，不過，下周三、下周四再轉涼。下周三冷空氣南下情形稍明顯，各地皆明顯降溫，可提前準備保暖衣物。未來1周天氣系統變化頻繁，關注最新天氣預報資訊。

影／捏冷汗！小孩把6公尺巨蟒當溜滑梯 父不認危險：牠很溫馴

印尼近日流傳一段令人捏把冷汗的影片，兩名孩童竟把一條身長約6公尺的巨蟒當成遊樂設施，不僅沿著蛇身滑下，還坐在蟒蛇背上玩耍，一旁的大人則拿著手機拍攝，彷彿對眼前場景習以為常，影片曝光後引發網友熱議。

常見靜脈輸液醫材恐害病人血栓 食藥署要求受影響8641個產品全回收

衛福部食藥署今天發布一款中央靜脈輸液醫材「“泰利福亞諾”壓力注射型週邊置入中央靜脈導管組」回收警訊，食藥署醫療器材及化妝品組副組長謝綺雯說，接獲原廠通知該醫材因親水性塗層問題，接觸生理食鹽水後恐導致塗層膨脹不均導致結塊、剝落，增加患者發炎、血栓、組織損傷、缺血等風險，國內受影響產品高達8641個，已啟動最高等級「第一級回收」要求24小時內下架完畢。

一次性醫材落日倒數 醫界拜會石崇良盼放寬重複使用 衛福部：將再討論

單次手術醫療耗材使用率高，過去醫療院所在一定清消流程後使用，但衛福部設定落日條款，需由廠商提出並辦理查驗登記，否則不得使用，預計明年1月1日起實施。醫界認為緩衝時間不足，匆促上路增加醫療成本，昨至衛福部表達心聲。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，昨衛福部長石崇良已經收到意見相關行政上程序性部分，會再擇期盡速召開相關會議討論，目前尚未有具體決議，不過一定會在維護病人安全及醫療品質情況來決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。