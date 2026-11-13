職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

最狂的工作經歷是什麼？日前有位網友表示，她認識的人都很瘋狂，像是表妹進科技業之前，為了想知道自己能否適應輪班生活，跑到餐飲業大夜班打工一年，會計事務所的前輩也為了了解國稅局怎麼查帳，考進國稅局待了7年，再離職回事務所傳授給大家。文章曝光後，網友驚呼「這好像在演無間道」。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她欣賞的人都很有特色，像是表妹想確認自己的身體能否適應科技業高強度的輪班生活，就先到日系連鎖丼飯店SUKIYA大夜班打工一年；會計事務所的前輩想知道國稅局的查帳流程，因而考上公職的財稅行政，到國稅局待了整整7年，才離職回到事務所傳授給大家。最後一位則是某位老闆，因為想了解蝦皮貨物的運作模式，曾進去打工，以便弄清楚各家物流方式的優缺點。

這些前輩的經歷讓原PO大讚，工作若想降低踩雷機率、流暢完成，就要拋開自己的身分去做一些事情。以「短期」的角度來看，前面提及三位的工作經歷不會有人想嘗試，但為了未來的經驗值得一試。

文章曝光後，有網友大讚「那位事務所的前輩也太讓人佩服了」，直言像是「在演無間道」，原PO則回應「我超佩服他的」，並透露前輩做7年的用意，是因為「沒有做到一定職級，有些東西是看不到的」。

還有網友分享自己的經歷，他為了知道政府怎麼審圖，去當兩年約聘，為了知道甲方業主內部怎麼運作，就去甲方工作7年，最後得出結論「進去工作才是了解對方怎麼決策的最快方法，繞遠路就是捷徑」。

不少人也肯定這種實驗精神，「無論想學什麼都是直接加入第一線陣容，收穫最豐滿」、「所有的經驗都化成肥沃的土壤」、「真正的專業，有時候不是你站得多高，而是你願意往下走多深」。