午休狂聊天、敲鍵盤！他怒轟同事沒公德心 網反嗆：公司又沒規定

午休時間到底能不能大聲聊天？一名網友抱怨，公司明明有不少同事趴著睡覺，卻總有人趁這時大聲聊天、討論工作，甚至帶機械鍵盤來公司狂敲，吵得其他人無法休息。貼文曝光後，引發兩派論戰。

原PO在Dcard發文表示，公司雖然沒有明文規定，但多數同事習慣在中午12點20分至下午1點15分休息。偏偏有人看到周圍都在睡覺，仍不控制音量，害其他人被吵醒後難以再次入睡，下午卻還得繼續工作。

原PO強調，並非要求辦公室鴉雀無聲，而是希望同事互相體諒，「不睡覺是個人的自由，但吵到別人休息就是自私。」甚至氣得詛咒這些人半夜也被吵醒，親身體會睡眠遭打斷的痛苦。

貼文曝光後，不少上班族感同身受，「更討厭的是還有人會找關螢幕吃飯的同事講工作，還要馬上幫他處理」、「同事們不會這樣，但總會有主管在午休時間把新人叫過去罵」。也有人分享，遇到同事吵鬧時，會直接走過去要求對方小聲一點。

不過，另一派網友卻認為，既然公司沒有明文規定，就不能要求所有人配合午睡，「公司又沒規定，請適應環境，而不是要環境配合妳」、「既然沒規定，那別人想做什麼關妳屁事」，建議容易被干擾的人自行戴耳塞或耳機。

事實上，午睡對工作表現確實有幫助。2021年刊登於《國際環境研究與公共衛生期刊》的統合分析，彙整11項研究、共381名受試者，發現午睡有助提升認知表現，尤其是警覺性，效果可延續至午睡後約2小時。美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，白天小睡15至20分鐘，有助改善精神與注意力。