奇葩同事靠6招度過一天！她羨慕到不行 網笑：根本時間管理大師

上班時間總是過得特別漫長，但有些人似乎有一套自己的「時間管理術」！一名網友近日在Threads發文，分享自己觀察到同事的上班日常，從瘋狂裝水、喝水、上廁所、吃零食，到等待午餐、慢慢走路，每天靠著這些事情就能度過一整天，讓她忍不住羨慕直呼：「好羨慕同事！」根本是另類的時間管理大師。貼文曝光後，引發不少上班族共鳴，也釣出網友分享各種職場的奇特日常。

原PO表示，有些同事每天上班似乎不用急著處理工作，光是裝水、喝水、上廁所、吃零食、等午餐，再加上走路速度放慢，就足以填滿整個工作時間。貼文讓不少網友笑翻，有人直言「上班就是等下班，沒毛病！」原PO則幽默回應：「等著等著就沒工作了，超好笑。」透露該名同事已預備離職。

也有網友分享自己遇過更誇張的同事，表示曾看過有人花20分鐘洗杯子，忍不住吐槽：「不知道是在洗什麼的。」原PO也認同表示，其他事情或許還能理解，但洗杯子洗20分鐘實在讓人傻眼。更有人表示，遇過說要倒水，但一去就是20分鐘，時間久到讓人質疑是否還在同一辦公室；也有人透露有同事說要出去晃晃，結果一小時後才回到座位，這樣的情況甚至一週會發生兩、三次。

此外，有人提到，還遇過早上8點就要上工，卻只有某位同事一個人悠哉吃早餐的情況；也有人抱怨，部分同事上班遲到、準時下班，薪水卻領得不少，甚至還有時間嘻嘻哈哈聊天，讓認真工作的人看了相當無奈。

不過，也有網友反過來認為，這些同事或許只是看開了，留言表示「代表妳同事清醒了」、「生活本來就是來體驗的，都能想像他有多快樂」、「這就是工作，上班人人在演戲」，原PO則回應：「是啊，他不為錢著魔」、「演啥？他根本沒演。」另外，也有人認為：「裝忙也很累，我們也是要把時間塞滿」，原PO則笑說：「連裝都不裝的悠哉才是真的強。」