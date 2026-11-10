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雇主協會籲改革就安基金 照護空窗直接補助家庭雇主

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今出席泰博科技公司記者會，針對移工管理、勞資爭議、契約履行、懷孕與轉換雇主、就業安定基金、移工零付費政策提出改革訴求，其中，盼能以就安基金建立「失能家庭照護空窗直接補助制度」，撥補符合資格的家庭雇主用於替代照顧方案。圖/AI生成
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今出席泰博科技公司記者會，針對移工管理、勞資爭議、契約履行、懷孕與轉換雇主、就業安定基金、移工零付費政策提出改革訴求，其中，盼能以就安基金建立「失能家庭照護空窗直接補助制度」，撥補符合資格的家庭雇主用於替代照顧方案。圖/AI生成

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今出席泰博科技公司記者會，針對移工管理、勞資爭議、契約履行、懷孕與轉換雇主、就業安定基金、移工零付費政策提出改革訴求，其中，盼能以就安基金建立「失能家庭照護空窗直接補助制度」，撥補符合資格的家庭雇主用於替代照顧方案。

雇主協會表示，產業類移工雖與家庭看護工種不同，但泰博科技的勞資爭議，與聘僱外籍家庭看護工的失能家庭所面臨的困境，都凸顯了同一項制度問題，政府要求雇主承擔聘僱責任與管理成本，卻未建立足以保障合法雇主、維持人力穩定及有效處理爭議的對等機制。

雇主協會理事長張姮燕說，協會支持依法保障勞工權益，也要求違法雇主受處罰，但政府不能只重視移工的申訴權、轉換權及安置需求，卻忽略合法雇主的契約權益、經營責任，以及失能家庭最基本的照護需求。

張姮燕指出，家庭雇主每月依法繳納就業安定費，但當外籍看護因失聯、轉換雇主、解約、懷孕而無法繼續提供照護服務時，家庭往往無法立即遞補人力，家屬只好請假、停工，甚至被迫離職，這是就業安定制度最大的諷刺。

雇主協會主張檢討就業安定基金的支出優先順序，建立「失能家庭照護空窗直接補助制度」，由就安基金直接撥補符合資格的家庭雇主，讓家庭依照被照護者的身體狀況、醫療需求及生活習慣，自主選擇居家照護、臨時照顧人力、機構短期照護或其他合法替代方案。

她進一步說，政府除提供安置或長照服務選項，也應正視家庭因照護中斷而損失的工作收入，補助應以失能者的實際照護需求為中心，而不是要求家庭配合行政機關指定的服務模式。

除此，針對台美在ART簽署的移工零付費制度，張姮燕示警，若未來製造業、漁撈業招募成本改由雇主負擔，卻沒有同步檢討家庭看護的招募制度、轉換規範及人力供給，可能改變移工選擇工種的意願，進一步影響家庭看護人力的招募與留任，勞動部應公開不同工種的成本效益分析、來源國招募費用、移工跨工種轉換數據及家庭看護人力供需預測，並建立工種分流管理制度，避免家庭看護供給不穩。

雇主協會強調，從家庭照護到企業生產，雇主困境不是單一個案，而是必須跨部會檢討的制度問題，勞動部、衛福部、移民署及相關主管機關應共同提出改革方案、負責窗口與執行時程。

勞動部回應，除已編列約20億元預算，提供喘息服務與短期照顧服務，接下來也會和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

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