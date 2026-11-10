上市櫃公司薪酬續增 資誠籲企業找對比較對象、提升留才競爭力

台灣上市櫃公司2025年非經理人平均年薪為95.7萬元，中位數為83.3萬元，平均年增率為3%。不過，各公司薪資走勢有明顯落差。資誠調查發現，14.3%的企業非經理人薪資中位數較前一年增加逾一成，也有34.4%的企業下滑，等於每三家公司就有一家薪資中位數下降。

資誠發布《台灣上市櫃公司2025年度薪資趨勢洞察報告》，彙整1,931家上市櫃公司的公開資料，涵蓋34個產業。報告指出，近五年非經理人薪資整體呈成長趨勢，但平均數容易受到高薪者拉高。中位數是將薪資由低到高排列後，位於中間的數字，較能看出一般員工的薪資水準。

從產業來看，2025年有383家上市櫃公司的非經理人薪資中位數超過百萬元，其中半導體業占27.4%，薪資中位數排名前十的企業也有九家來自半導體業。資誠指出，即使同屬一個產業，各公司的薪資水準仍可能有明顯落差。企業比較薪資時，除了看同業，也可納入獲利表現、公司特性，以及平時從哪些企業招募人才、又與哪些企業競爭人才。

高階經理人方面，酬金達1,000萬元以上的總經理占25.2%，約每四人就有一人，高於副總經理的15.2%。資誠表示，高階經理人酬金會隨職位責任、人才市場與企業獲利表現而有差異，企業可依職位、產業及經營條件，找出適合比較的對象。

董事酬金方面，按營業利益分組，排名前25%的企業，每位董事平均酬金的中位數是其他企業的5.4倍。獨立董事酬金平均為80.7萬元，中位數為50.7萬元。資誠指出，企業訂定董事酬金時，應考量不同董事承擔的治理責任、投入程度、對決策的影響及公司經營條件。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，薪酬攸關企業招募與留才，也反映企業如何投入人才、分享經營成果。企業應先釐清比較目的，再依人才結構、職位責任、產業特性及財務表現選定比較對象，並搭配平均數、中位數及不同分位數，作為訂定薪酬制度、年度調薪與治理溝通的依據。資誠也建置「台灣上市櫃薪資查詢系統」，可依產業、職位及個別企業查詢薪酬水準與分布。