違反最低工資116年起按次加罰 上市櫃、醫學中心等5萬起跳

最低工資連續多年調漲，但地方政府裁罰標準不一引發質疑，勞動部今天表示，明年元旦起，將增列最低工資按次累加裁罰金額，且若上市櫃公司、醫學中心等違法，罰鍰5萬起跳。

勞工團體台灣勞工陣線日前舉行記者會披露，雇主若給薪低於最低工資，各縣市的裁罰基準都不相同，像是多個縣市沒有訂定裁罰基準等，恐折損立法效益，呼籲勞動部應儘速與各縣市及經濟部協商統一裁罰基準。

勞動部今天宣布，已經修正「違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則」，將增列最低工資按次累加裁罰金額及網站資訊公開機制，明年元旦正式生效上路。

勞動部指出，為了讓全國地方政府有一致性裁罰基準，這次修正共通性原則納入違反最低工資法，且若為上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，當違反最低工資或工時等重要規定，以新台幣5萬元為罰鍰起算最低額。

勞動部表示，已經邀集地方政府溝通，各地方主管機關在審酌雇主再次違反同條文次數的計算週期都一致訂為3年，也就是說「3年內再次違反同條規定之次數」應列入按次累加裁罰金額，而3年內違反勞動基準法基本工資與最低工資法者會視為違反同一規定。

勞動部指出，也將要求各地方政府應將訂定的裁罰審酌標準、包含按次數累加裁罰金額公開在官方網站，未來勞動部官網也會協助彙整各縣市連結。

勞動部表示，新修正共通性原則明年元旦起實施，勞工如果發現雇主有違反勞動基準法或給付工資低於最低工資情事，都可就近向當地勞工行政主管機關或撥打1955勞工申訴專線提出申訴，以維護自身勞動權益。