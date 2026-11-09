未給足最低工資累犯加罰上市櫃公司5萬元起跳 勞動部新制明年元旦上路

雇主未給足最低工資，裁罰將有全國一致的共通原則。勞動部今（9日）修正發布《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，納入最低工資法。另上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，違反最低工資或工時等重要規定，罰鍰以5萬元起算；並統一以3年計算再次違規次數，按次累加裁罰金額，明年1月1日上路生效。

台灣勞工陣線今年9月曾召開記者會指出，最低工資雖逐年調升，仍有勞工連法定底線都領不到，且各縣市裁罰基準不一。據勞動部統計，去年全國有153件雇主未給足最低工資的裁罰案件，六都占62.1%，其中新北、台中及台南各自均占全國案件逾一成，實際違法情形恐怕只是冰山一角。

勞動部表示，今年主動檢視最低工資法自2024年上路以來的執行情形，也接獲勞團反映，各地方政府對事業單位重複違反同一條文，累加罰鍰的計算方式不一，因此邀集地方政府溝通，修正共通性原則。

此次修正將最低工資法納入裁罰共通規範，並針對上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，違反最低工資或工時等重要規定時，以5萬元作為罰鍰起算最低額。

針對重複違規，修正後統一以「3年內再次違反同條規定的次數」作為按次累加裁罰金額的依據。勞動部提醒，3年內違反勞動基準法基本工資與最低工資法者視為違反同一規定。

勞動部表示，已要求各地方政府也須在官方網站公開裁罰審酌標準，以及按次數累加裁罰金額，勞動部官網也將彙整各縣市連結供外界查詢，以達到行政透明與尊重地方裁量權。

勞動部強調，勞工如發現雇主有違反勞動基準法或給付工資低於最低工資情事，均可就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工申訴專線提出申訴，以維護自身勞動權益。