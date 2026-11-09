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不是穿著…怎麼看出同事家境好？網揭1關鍵特質：真的藏不住

聯合新聞網／ 綜合報導
一則Threads 貼文引發討論，網友分享如何從職場細節判斷同事家境優渥，多數人認為情緒穩定、不內耗最具代表性，但也有人提醒真正有錢的人往往很低調。圖／AI生成
一則Threads 貼文引發討論，網友分享如何從職場細節判斷同事家境優渥，多數人認為情緒穩定、不內耗最具代表性，但也有人提醒真正有錢的人往往很低調。圖／AI生成

你身邊也有這種同事嗎？近日有網友在Threads發文，好奇詢問大家在職場中，通常會透過哪些細節察覺同事家境優渥，是否能從對方的言行舉止或個性特質看出端倪。貼文曝光後引發熱烈討論，一票網友認為不內耗是最大特質，「做自己超級做自己那種內核穩定度真的會覺得很純粹的強大」。

不少人指出，讓人感受到家境很好的這類人最大特質是情緒穩定、內心強大，不容易受到外界影響，也不會過度自我懷疑或陷入內耗。「內核穩，不容易被操控，也不容易讓人了解他內心實際感受」、「清楚自己的目標，知道自己來上班想得到的是什麼，不內耗」、「不會問別人這類型問題的人」、「準時上下班，不內耗」。

除了心理素質，也有人從金錢觀與生活方式觀察，認為家境優渥的人通常較少受到經濟壓力牽制，「不在乎升官，工作只是去打發時間」、「吃飯買東西不看價錢」、「自己花錢買公司的東西，懶得報帳懶得報加班」、「不加班，不參與職場宮鬥，不是因為缺錢而上班」、「都不記得幾號發薪水那種同事」。

不過，也有網友認為，真正家境很好的人不一定會從外表或消費習慣看出來，有些人甚至相當節儉，「有心藏的你完全看不出來」、「幫他買淘寶，填地址發現他家住在信義區的豪宅區」、「我某個同事矮小打扮乾淨但村姑，工作又認真，完全不知道她家很多個億」。

但職場觀念也正在改變，曾有女網友觀察公司新進的應屆畢業生，發現他們能自然劃分工作與私人時間，不會因主管還沒離開就留下，也不會為了臨時交辦的工作默默加班，反而會直接說明能否在當天完成。曾有網友整理10個現在年輕人在職場做不違法但會被白眼的行為，包括準時下班、只做份內的事、不回下班後訊息、遇到情緒勒索不配合、不加入同事私下聚會等等，掀起不少留言討論。

同事 職場 情緒

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