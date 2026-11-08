婚假14天新制上路滿月！勞動部接60件申請案 最快明年1月撥款

過往勞工婚假為8天，為落實清德總統「人口對策新戰略」，解決國家少子化挑戰，勞動部修法延長至14天，而婚假第9至14日的工資，雇主在支付給勞工後，可向勞動部申請補助，新制迄今已上路滿月。勞動部表示，勞動部已編列11.4億元支持該補助計畫，目前共受理60件申請案，最快明年1月撥款。

為落實賴清德總統「人口對策新戰略」，共同解決國家少子化挑戰，勞動部今年9月17日預告修正勞工請假規則第2條、第12條草案，將勞工原本的8天婚假將延長至14天，並於10月1日正式上路。修法後，請假期間沒變，從結婚登記日前10天起算，3個月內要請完，經雇主同意可放寬到1年。

薪資部分，婚假期間工資照給，勞工請第9至14日的這6天全薪，政府會全額補助給雇主，不增加企業負擔，勞動部也已編列11.4億元支持該補助計畫；請婚假期間遇到的例假、休息日、國定假日不會扣掉婚假天數，因此實際連起來休，假期會比14天更長。

勞動部表示，婚假延長14日新制10月1日上路至今，民眾詢問度極高，多為正面肯定延長婚假讓新人面對籌備結婚及成家有更餘裕時間準備；勞動部提醒雇主，勞工請婚假期間薪資應照給，第9至14日薪資經給付勞工後，可向勞工保險局申請補貼。

勞動部坦言，雖工資補助需待立法院審議明年預算通過後，最快116年1月核發，但勞工10月申請的婚假，如11月已發給勞工第9至14日的薪資，即可向勞保局申請補貼。

婚假14天新制迄今已上路滿1個月，勞動部指出，勞保局已受理近60件的薪資補貼申請案，為提供雇主更多時間能夠申請工資補助，勞動部也將工資補助設計成雇主可累積一段時間，按月或按季提出申請皆可，勞保局會在收到申請後次月底發給，相關申請件數到116年統計較為準確。