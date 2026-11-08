遭日本上司刁難 台灣員工直接拒絕：不想跟你內耗

在國外工作遇到主管刁難，你會選擇忍耐還是直接拒絕？一名在日本工作的女網友近日發文，透露自己遭日本上司刁難，她當場不給對方好臉色看予以拒絕，隨後表示身體不舒服要請假休息，並直言「抱歉，外國人沒有要跟你內耗的意思」。

原PO在Threads發文，表示自己日前受到日本上司刁難，對方原本預期她會接受，結果原PO直接表明拒絕，接著告知主管當天身體不適，需要請假。對於這段經歷，她以帶著情緒又略顯幽默的口吻表示，不打算花時間與對方內耗。

貼文曝光後，不少網友支持原PO的做法，認為面對不合理的職場待遇，沒有必要一味忍讓，留言表示「在哪都一樣，沒必要被這樣pua」、「超棒！沒必要吃那套」、「台灣現在都靠年輕人整頓職場，日本也需要了」，也有人簡單回應「讚啦」，對她選擇直接拒絕表示認同。

不過，部分網友思考日本職場文化後好奇：「日本人是不是都會委屈在心裡啊？」猜測日本主管可能會向其他同事抱怨外國員工難以配合。曾在日商任職的網友透露，自己曾遇主管刁難，對方甚至撂狠話警告如果再這樣下去，未來就不再續約，讓他當場回嗆「不做了」。

另有人分享，先前也曾因職場問題，以身體不舒服為由直接請假回家，沒過多久便提出離職，呼籲大家，面對不合理的要求，應適時表達自身立場，無需忍氣吞聲。