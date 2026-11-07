熟齡重返職場 勞動部：全時工作獎勵金最高6萬元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在苗栗縣竹南龍鳳漁港舉辦「銀JOIN未來 職涯亮起來」健走活動，吸引逾千人熱情響應；勞動力發展署副署長陳世昌、苗栗副縣長邱俐俐也到場加油打氣。陳世昌提醒，勞動部持續透過多元就業措施提供支持，今年4月推出的「五五就業促進獎勵」計畫，讓重返職場的熟齡朋友，提供全時工作最高6萬元、部分工時工作最高3萬元的就業獎勵，希望鼓勵更多人重返職場，開創職涯新可能。

今天的健走路線從龍鳳漁港南側廣場出發，全程約4公里，參加者沿途欣賞綠蔭步道與海岸風光，展現銀髮世代的健康活力。現場還設有友善企業成果展示及多元職訓體驗攤位，讓民眾健走之餘，也能透過互動體驗認識銀髮就業與職訓資源。

陳世昌表示，看到這麼多銀髮朋友走出戶外熱情參與健走，充分展現熟齡世代的健康活力；隨著台灣邁入超高齡社會，中高齡及高齡者累積的豐富經驗與專業技能，都是企業珍貴的人力資產。此次活動特別邀請多家友善企業設攤分享推動成果並發揮示範效益，帶動更多企業重視熟齡人才的價值，共同打造友善職場，讓中高齡勞工能持續發揮所長、延續職涯。

勞動部也將持續透過多元就業措施提供支持，特別是今年4月擴大放寬資格條件的「五五就業促進獎勵」計畫，針對有意重返職場的熟齡朋友，提供全時工作最高6萬元、部分工時工作最高3萬元的就業獎勵，希望鼓勵更多人重返職場，開創職涯新可能。

活動會場並表揚芮薇荷國際、威策電腦、泓格科技、永一幼兒園、英茗德食品及環球晶圓等6家友善企業，這些企業積極推動中高齡友善職場，並透過成果展示分享實際作法。其中，曾榮獲113年度「中高齡友善就業菁采獎」職務再造組獎項的泓格科技，以「工作不必硬撐，調整一下更適合」為主題，現場展示升降推車等職務再設計設備，並規畫工作困難檢核、職務調整情境配對等互動體驗，讓民眾了解如何透過改善工作設備與流程，減輕工作負擔、延續職涯，同時提供友善職缺介紹及就業諮詢，展現企業支持熟齡人才的具體行動。

桃竹苗分署指出，除友善企業成果展示，現場的「5050就業網絡區」及「多元職訓體驗區」也吸引不少民眾駐足。其中「5050就業網絡區」集結地方特色職人展示手作工藝、文創商品及特色農產等成果，透過職人經驗分享與現場解說，呈現中高齡者發揮專長、持續投入職場的多元可能；「多元職訓體驗區」則結合在地產業特色，安排多項趣味手作體驗，從植栽DIY、皮革小物製作，到香氛精油調配、手作編織及花藝設計，讓大家動手嘗試不同技藝，在輕鬆互動中認識職業訓練資源，感受熟齡職人的創意與專業，現場氣氛熱絡。

分署表示，未來將持續結合銀髮人才資源中心及轄區就業服務據點，積極開發友善職缺，並透過職訓、就業獎勵及職務再設計等多元資源，協助中高齡及高齡者依自身專長與需求，找到適合的工作機會，同時鼓勵企業打造友善職場，讓熟齡人才持續發揮所長、延續職涯。歡迎有就業需求的民眾及企業至「45+就業資源網」https://45plus.wda.gov.tw查詢，或洽桃竹苗區銀髮人才資源中心03-5583456；苗栗地區民眾可就近洽詢設在苗栗縣青年創業指揮部的苗栗縣銀髮人才服務據點，或洽苗栗就業中心037-358395、竹南就業服務台037-476420，取得相關就業諮詢與服務。

「銀JOIN未來 職涯亮起來」活動今天登場，勞動部勞動力發展署副署長陳世昌出席致詞。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

「銀JOIN未來 職涯亮起來」活動今天登場，逾千名民眾一同參與健走。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

現場設有「多元職訓體驗區」安排多項趣味手作體驗，包括苦茶粕DIY、手作DIY等不同體驗項目，讓民眾親自動手嘗試不同技藝。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

「銀JOIN未來 職涯亮起來」今天在竹南龍鳳漁港舉辦，勞動部勞動力發展署副署長陳世昌、苗栗縣副縣長邱俐俐及桃竹苗分署長賴家仁等與會來賓、友善企業及表演團體一同合影。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

「銀JOIN未來 職涯亮起來」活動盛大登場，勞動部勞動力發展署副署長陳世昌（左六）、苗栗縣副縣長邱俐俐（左五）及桃竹苗分署長賴家仁（右七）等來賓一同合影。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

「銀JOIN未來 職涯亮起來」活動今天登場，逾千名民眾一同參與健走。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

「銀JOIN未來 職涯亮起來」活動今天熱鬧登場，現場結合就業資源宣導，展現中高齡人才多元發展機會。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供