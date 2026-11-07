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主管高薪低能！OL氣喊「4萬幫8萬出主意」 過來人揭實情

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，月薪近8萬元的主管，遇到專案問題時，經常不提出解決方向，反而將問題丟給基層員工討論，更讓她不滿的是，等到部屬整理出成果後，主管又會拿著團隊的心血向老闆報告，彷彿成了自己的功勞。示意圖／AI生成
一名女網友抱怨，月薪近8萬元的主管，遇到專案問題時，經常不提出解決方向，反而將問題丟給基層員工討論，更讓她不滿的是，等到部屬整理出成果後，主管又會拿著團隊的心血向老闆報告，彷彿成了自己的功勞。示意圖／AI生成

一名女網友抱怨，近期在職場遇到「高薪低能」主管，透露自己月薪約4萬元，但月薪近8萬元的主管，遇到專案問題時，經常不提出解決方向，反而將問題丟給基層員工討論，要求團隊自行擬定方案。更讓她不滿的是，等到部屬整理出成果後，主管又會拿著團隊的心血向老闆報告，彷彿成了自己的功勞，讓她相當傻眼。

這名女網友在Dcard以「月薪40K要幫月薪78K的主管想解決方案，那他領78K到底在幹嘛？」為題，指出主管平時最擅長的似乎不是管理團隊，而是觀察老闆喜好、順著上意說話，接著再把實際工作交由下屬處理。

這名女網友進一步說明，當專案卡關時，主管從不主動思考，反而頻頻詢問同仁意見，將擬定方案的重擔丟給基層員工，而團隊統整出方案時，主管便會收割功勞，向老闆報告。

這名女網友坦言，難以理解主管除了迎合老闆之外，究竟承擔了哪些管理責任？直言「每天陪老闆吃飯、拍馬屁就能領78K，那我是不是也該把時間拿來研究怎麼討老闆歡心？」。

貼文一出後，不少網友都表示「不在其位不知其苦，妳可以自己去當主管感受看看」、「拿高薪其實就是擔責任用的，發現問題，解決問題都不是主管的事，主管就是要把會的人派去解決問題而已」、「妳看不到全局，他看得到，妳以為妳想了全部，實際上他一堆資訊妳不知道，出事妳不用扛責任，他要扛」、「主管部門的案子不是只有一件事，是N件事情」、「世界就是這麼不公平，如果妳覺得妳比主管強，那妳該做的就是跳槽，市場會告訴妳值不值得這個價」、「實際上他處理的事情，妳的層級又看不到」。

事實上，《Social Lab社群實驗室》曾盤點8大職場老鳥討人厭行為，包括百般刁難、強勢獨斷、雙標、搞排擠、愛說閒話、甩鍋卸責、倚老賣老、情緒勒索。其中百般刁難、強勢獨斷跟其他行為的聲量差距出現斷層，許多網友都抱怨老鳥不能接受新人二次詢問、看不順眼就找麻煩，上班期間管東管西也很讓人感到窒息。

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