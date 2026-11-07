面試過程超順利！主管、人資卻接連問1事 過來人急勸：千萬別去

一名女網友分享求職經驗，表示自己面試時與主管相談甚歡，對方不僅肯定她過去的工作經歷，也認為她的資歷符合公司需求，沒想到面試過程中，主管與人資卻反覆追問最快何時能報到，甚至希望她縮短現職交接時間，讓她開始懷疑，公司究竟是急著延攬合適人才，還是內部人力短缺、急需有人接手工作？

這名女網友在Dcard以「大家有遇過面試一直被問『最快何時可以上班』的情況嗎？」為題，指出自己目前仍在職，她告知對方需要約一個月完成交接，沒想到主管隨即詢問能否提早，人資也再次確認報到日期，展現出極渴望新人到職的態度。

這名女網友坦言，雖然獲得主管肯定讓她相當開心，但事後卻擔心，若公司真的急缺人力，自己到職後可能立刻面臨大量工作，甚至在還不熟悉環境的情況下，就得匆忙接手尚未處理完的業務，讓她陷入兩難。

貼文一出後，不少網友都表示「這種就是急著用人，可能原本負責人要離職了，怕沒人交接，不然就是工作一大堆沒人做，一進去可能就被塞滿滿」、「真的不要輕易相信面談甚歡，我也是有遇過進去根本一大坨屎」、「這種缺人的公司不要去，很可怕，離職率超高」、「投急著找人接手一票，因為我就是這樣」、「就算再怎麼缺人，良心公司也不會要妳違反一些規定，反而還會理解妳的困境」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「不一定耶，我現在這份工作當初在面試的時候也是被問最快什麼時候可以上班，結果進來後根本就是天使缺，超級不忙」、「還蠻正常的呀，就很缺人」、「還有一個可能，因為人選拖越久越容易跑掉」。

面試結束後，若未收到錄取通知，你會想知道原因嗎？本站曾報導，一名網友分享，近期面試一家公司，整個過程相當順利，面試官態度也很親切，但最後仍收到未錄取通知。她相當猶豫是否該主動回信，詢問落選原因，希望從回饋中找出不足，作為未來求職的參考。

對此，不少網友都表示「我覺得原因應該也都是隨便講，不太可能講實話，就像你要離職原因也都是隨便講，因為已經不重要了」、「不需要，自己檢視即可」、「我會問，人資不一定會認真回答，有的甚至已讀不回」、「有時候你沒有錄取不是你不好，有比你同批的競爭者裡有更優秀的，就選另一位了」、「問過沒用，無聲卡比較多，除非打電話但太直接沒試過」。