雙11物流徵才旺 年底購物季接力 宅配薪資5年漲近3成

雙十一購物旺季即將登場，消費者享受隔日到貨的便利，背後靠的是揀貨、包裝、倉儲到配送一路接力的物流人力。104人力銀行人才永續長鍾文雄指出，今年9月物流相關工作機會達5.8萬個，年增7.9%；宅配、理貨揀貨、倉管、包裝及物流調度五大職務的工作機會均較去年同期增加，其中宅配超過1.5萬個最多，物流調度則以年增27.6%最為突出，薪資漲幅則以宅配人員五年調升近3成最為亮眼。

物價持續上漲，薪資能否跟上生活成本，是求職者關注的重點。104人力銀行統計，2026年9月物流整體全職月薪中位數為3.4萬元，相較2021年同期上漲21%；五大物流相關職務中，宅配月薪中位數5年上漲27%，物流調度則從3.1萬增加至3.8萬、上漲23%，在五大物流職務當中相對亮眼。對照行政院主計總處統計，2021年9月至2026年9月消費者物價指數（CPI）累計上漲約12%，五大物流職務的職缺月薪中位數漲幅均高於同期物價漲幅，顯示在網購需求帶動下，物流業者為吸引並留住人才，持續調高薪資待遇。

物流服務除了第一線配送人員，「物流調度」負責有效安排車輛、規劃配送路線與協調運輸流程，成為後勢看漲的關鍵職務。104人力銀行數據顯示，2026年物流調度平均每月工作機會近5千個，為2021年同期的2.7倍，在五大物流職務中成長最快，也為具備相關經驗的求職者，提供從第一線往後端管理發展的職涯選擇。

年底購物旺季接力登場，理貨揀貨兼職工作機會也值得關注。根據104兼職打工專區數據，今年9月理貨揀貨全職與兼職合計工作機會超過1.3萬個，其中兼職工作機會3,356個，年增18%為物流五大職務當中最高。旺季時為吸引人力，企業給薪也更有空間，部分職缺針對雙十一檔期祭出時薪28%加碼幅度、最高可達320元，為希望利用課餘、假日或轉職空檔增加收入的求職者，提供彈性工作選擇。

鍾文雄觀察，從過去5年平均來看，理貨揀貨兼職工作機會從8月開始升溫，11月與12月隨著行銷檔期推展，工作機會增幅也攀升，相較全年月平均分別高出15%與30%，呈現年底購物季的季節性徵才特色。

鍾文雄表示，想趁購物旺季增加收入的學生與求職者，要留意物流兼職招募通常從8、9月就開始升溫，愈早投遞，選擇愈多。挑選工作時可以把握「三看」：

一、看時薪與加給：兼職時薪不得低於基本工資196元，檔期加碼、週末加給或滿勤獎金的發放條件，要在上工前問清楚。

二、看工時與加班費：確認是否有夜班或輪班；延長工時應依《勞動基準法》給付加班費，前2小時至少加給三分之一，再延長2小時至少加給三分之二。

三、看保障與發展：雇主應依《勞工職業災害保險及保護法》為兼職人員投保職災保險；也可以詢問是否有轉任正職的機會。

鍾文雄也指出，物流業除了提供旺季的短期打工機會，也有機會成為長期職涯發展的起點，建議求職者查詢相關職缺，掌握最新工作機會。