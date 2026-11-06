百貨周年慶拚業績、搶人才 專櫃銷售顧問月薪上看15萬

各大百貨周年慶陸續開打，業者積極搶攻年末消費商機。新光三越信義新天地將業績目標訂在63.8億元；遠東SOGO百貨台北店也將周年慶業績目標訂在130億。經濟部統計，今年9月百貨公司營業額389億元，年增7.9%；9月零售業營業額更高達4,301億元，寫下歷年同月新高，顯示零售市場消費動能逐漸回溫。根據1111人力銀行資料庫數據顯示，批發零售業總職缺數與去年同期相比，成長約4.9%。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，今年儘管整體經濟環境仍存在不確定性，但隨著企業獲利改善，加上股市交易熱絡帶動市場消費信心，以及百貨公司改裝、引進新品牌等因素，進一步刺激民間消費力。但當消費需求增加、業務量擴大，企業自然需要更多第一線銷售及服務人員協助衝刺業績，也迫使業者透過提高薪資待遇，吸引求職者加入。

1111人力銀行資料庫中亦顯示，以百貨相關職務為例，整體薪資中位數與去年相較成長約3% 左右；若與2024年相較，成長約5.4%，顯示業者為了延攬人才，的確更願意提高薪資待遇。

整體薪資方面，百貨零售的薪資中位數落在64K，部分採取底薪加獎金制度的專櫃銷售顧問，月薪更是上看150K，出現極端高薪職缺。至於其他零售業別，今年以汽機車及相關用品零售的薪資表現最為亮眼，年薪中位數突破150萬；其次則是藥品╱化妝品╱清潔用品零售，年薪中位數也超過106萬。

莊雨潔表示，隨著零售市場景氣回溫，企業積極搶攻消費商機，對於具備顧客溝通、銷售技巧及服務熱忱的第一線銷售人才需求也隨之提高，除了提供更具競爭力的薪資，也透過提高獎金分潤鼓勵員工衝刺業績。值得注意的是，零售業不僅是民生消費的重要支柱，也隨著電商、數位行銷及全通路經營持續轉型，發展出更多元的職涯機會。對求職者而言，零售業不只是第一線銷售工作，更能從中累積市場敏銳度、顧客經營及營運管理等專業能力，未來也有機會朝品牌營運及電商管理等方向發展。隨著產業型態不斷升級，零售業已不再只是傳統服務業，更是兼具業績挑戰、專業累積及長期職涯發展潛力的就業選擇。