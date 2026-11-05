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台菲更新直聘備忘錄 旅宿業可引進外國技術人力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
我國駐菲律賓代表處代表周民淦(右)與馬尼拉經濟文化辦事處主席彭科蓉（Corazon A. Padiernos）簽署「駐菲律賓臺北經濟文化辦事處與駐臺灣馬尼拉經濟文化辦事處在臺灣直接聘僱計畫瞭解備忘錄」合影。圖/勞動部提供
我國駐菲律賓代表處代表周民淦(右)與馬尼拉經濟文化辦事處主席彭科蓉（Corazon A. Padiernos）簽署「駐菲律賓臺北經濟文化辦事處與駐臺灣馬尼拉經濟文化辦事處在臺灣直接聘僱計畫瞭解備忘錄」合影。圖/勞動部提供

勞動部今與菲律賓更新簽署「直接聘僱計畫瞭解備忘錄」，正式將旅宿業技術人力納入海外直聘適用業別，未來將透過國對國管道，直接在菲律賓延攬人才，紓解產業缺工壓力。此外，藍領移工直聘適用業別也擴大，新增機構看護工、近海及境內漁撈工、農林畜牧養殖業。

勞動部今年在菲律賓設立首個跨國勞動力海外延攬中心，將透過國對國直接聘僱管道，引進外國技術人力。台菲直聘MOU更新簽署儀式今下午於勞動部舉行，由我國駐菲律賓代表處代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席彭科蓉（Corazon A. Padiernos）代表雙方簽署。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，這次備忘錄更新是台菲擴大勞務合作的里程碑，第一個重點是「技術人力納入直接聘僱適用範圍」，從藍領移工進一步開放外國技術人力海外直聘，目前適用業別為旅宿業，其他業別須先由國內中央目的事業主管機關提出需求評估報告，通過評核程序，再與菲國洽談。

第二是「深化菲律賓勞工語言及技能培訓」。黃齡玉說明，技術人力須具備一定語言及技能能力。語言部分，須通過華語文能力測驗口說及聽力A2級，若持有英語檢定證明，則可於聘僱日起3年內通過華語文能力測驗；技能部分則採多元資格認定，相關科系畢業生或相關工作經驗者免參訓，其他人則由我方提供課綱給菲律賓技術教育與技能發展局（TESDA），由TESDA規畫培訓課程，通過能力檢核後，才能取得來台許可。

第三是「擴大移工直聘類別」。黃齡玉指出，目前僅製造業移工可透過直聘管道來台，新版MOU擴大納入機構看護工、近海及境內漁撈工，以及農林畜牧養殖業，未來雙方也可依我國產業需求及菲律賓勞動力供給情形，同意新增適用類別。

黃齡玉說，截至10月底，國內已有90家旅宿業者提求才需求，合計約900人。不過，旅宿業者若要從海外引進外國技術人力，必須先替本國籍員工加薪。

人力 菲國 菲律賓 缺工 移工 勞動部

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