台菲更新直聘備忘錄 旅宿業可引進外國技術人力

我勞動部今與菲律賓更新簽署「直接聘僱計畫瞭解備忘錄」，正式將旅宿業技術人力納入海外直聘適用業別，未來將透過國對國管道，直接在菲律賓延攬人才，紓解產業缺工壓力。此外，藍領移工直聘適用業別也擴大，新增機構看護工、近海及境內漁撈工、農林畜牧養殖業。

勞動部今年在菲律賓設立首個跨國勞動力海外延攬中心，將透過國對國直接聘僱管道，引進外國技術人力。台菲直聘MOU更新簽署儀式今下午於勞動部舉行，由我國駐菲律賓代表處代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席彭科蓉（Corazon A. Padiernos）代表雙方簽署。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，這次備忘錄更新是台菲擴大勞務合作的里程碑，第一個重點是「技術人力納入直接聘僱適用範圍」，從藍領移工進一步開放外國技術人力海外直聘，目前適用業別為旅宿業，其他業別須先由國內中央目的事業主管機關提出需求評估報告，通過評核程序，再與菲國洽談。

第二是「深化菲律賓勞工語言及技能培訓」。黃齡玉說明，技術人力須具備一定語言及技能能力。語言部分，須通過華語文能力測驗口說及聽力A2級，若持有英語檢定證明，則可於聘僱日起3年內通過華語文能力測驗；技能部分則採多元資格認定，相關科系畢業生或相關工作經驗者免參訓，其他人則由我方提供課綱給菲律賓技術教育與技能發展局（TESDA），由TESDA規畫培訓課程，通過能力檢核後，才能取得來台許可。

第三是「擴大移工直聘類別」。黃齡玉指出，目前僅製造業移工可透過直聘管道來台，新版MOU擴大納入機構看護工、近海及境內漁撈工，以及農林畜牧養殖業，未來雙方也可依我國產業需求及菲律賓勞動力供給情形，同意新增適用類別。

黃齡玉說，截至10月底，國內已有90家旅宿業者提求才需求，合計約900人。不過，旅宿業者若要從海外引進外國技術人力，必須先替本國籍員工加薪。