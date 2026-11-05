桃園市機場服務從業人員職業工會控企業非法解僱 市府：依法處置

桃園市機場服務從業人員職業工會與小民參政歐巴桑聯盟桃園區議員候選人沈佩玲、無黨籍中壢區議員候選人張仲方今到桃園市政府陳情抗議，指控良福保全在全國各地拿到20億元公家標案，卻惡意解僱員工，要求市府檢討標案評選機制，避免助長違法情事；對此，桃園市政府表示有違規事實會依法裁處，良福保全暫未回應。

桃園市機場服務從業人員職業工會指出，良福保全前勤務主任曾望魁不僅被公司可扣薪資，加班費與特休工資也未足額，甚至被公司以「未至指定地點服勤、無辜擅離職守」理由無預警解僱，目前已向法院提確認雇傭關係訴訟。

工會調查，良福保全去年在全國各地包攬20多件、總價20億元的政府標案，其中桃園市政府標案占1.39億元，但違規裁罰案件也不少，桃園勞動局今年開罰總計11筆、63萬元可見，市府一手開罰認證血汗企業，另一手卻源源不絕將市民納稅錢與千萬公共採購送給違法廠商；工會要求市府啟動契約檢討與評選扣分機制，中央政府與國營企業也應將勞動裁罰紀錄列標案考量，「拒絕以公帑滋養血汗企業」。

沈佩玲表示，行政院公共工程委員會已提出欠薪等重大違規要列入履約表現評估，台北市政府能做到，為什麼桃園市政府做不到？建議桃市府參考台北做法，才能維持我們公共採購標案的公平性及品質；張仲方則說，捍衛勞權並不只是中央政府的權責，縣市政府同樣責無旁貸。

桃園市政府今由勞檢處出面接受陳清書，強調違反工資、工時部分已依法裁罰，也會視事業單位違反次數及規模加重處分，未來也會站在保護保全業勞工權益角度，列入保全業專案檢查及不定期檢查。

桃園市機場服務從業人員職業工會指控良福保全違法解僱員工，市府回應依法處置。記者陳俊智／攝影

桃園市機場服務從業人員職業工會指控良福保全違法解僱員工，小歐盟桃園區議員候選人沈佩玲（右3）聲援，市府回應依法處置。記者陳俊智／攝影