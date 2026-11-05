邁向職涯新起點 北市府57個機關開出238個職缺

由臺北市就業服務處主辦的115年第11次就業甄選活動，11月3日正式開跑！這次釋出238個職缺，自11月3日上午10點起開放網路報名，到11月9日下午5點截止，甄試則預計在11月29日登場，歡迎想進公部門的朋友，千萬別錯過。

「年末不留白，為臺北、也為自己寫下職涯新篇章！」臺北市政府勞動局長王秋冬表示，此次就業甄選，一共有57個市府機關參加，包括：社會局、衛生局、文化局、教育局等單位通通有開缺，提供的職位也非常多元，從社工員、個案管理員、聘用規劃師到約聘研究員應有盡有。

為落實校園安全維護及學生生活輔導與轉介，臺北市各公立學校本次亦釋出16個約聘學務創新人力職缺，工作內容包含校園意外事件防範及災害事件通報、處理與管制，校內外安全巡查及管教衝突事件協處、輔導等，月薪介於3萬8千元至5萬2千元之間。歡迎具備學務、輔導相關工作經驗、喜愛與青少年相處的民眾踴躍報名，共同維護臺北市各學校學生的安全。

此外，若持有社會工作證照、學歷或經驗，或有關懷訪視等相關工作經驗，可考慮社會局及衛生局的職缺，月薪介於 4萬2,000元至7萬2,000元。職缺包括聘用社工員、聘用社工督導、約聘關懷訪視員、約聘關懷訪視督導、約聘個案管理員等職缺，業務包括社會資源連結工作、協助處理困難個案、提供心理支持服務等，歡迎有志夥伴踴躍報名。

就服處指出，本次甄選全面採用線上報名，不論使用手機或電腦皆能一指搞定，免去奔波排隊之苦。系統介面直覺且操作簡單，網站上更貼心提供示範影片引導，協助每位求職者輕鬆完成報名手續。

就服處特別提醒，報名時須依規定上傳 JPG 格式的資料檔案，完成後請務必下載圖檔留存備查；求職者亦可至會員中心確認報名狀況，系統也將主動發送簡訊通知報名結果。若有缺件，記得在報名期限內補齊，逾期將無法修改。就服處呼籲，建議有意報考的民眾提早行動，切勿拖延至最後一刻，以免因臨近截止日人潮流量擁擠而錯失報考機會。