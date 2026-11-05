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29歲月入5萬算底層？他靠24張ETF配息補薪仍焦慮 兩派掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
29歲男子月入5萬元，眼看身邊朋友年薪紛紛突破百萬元，讓他開始懷疑自己是否混得太差。 圖／AI生成
29歲男子月入5萬元，眼看身邊朋友年薪紛紛突破百萬元，讓他開始懷疑自己是否混得太差。 圖／AI生成

29歲月入5萬元，真的算低薪嗎？近日一名男子在Dcard發文透露，眼看身邊朋友年薪紛紛突破百萬元，讓他開始懷疑自己是否混得太差。儘管目前每月收入加上ETF配息約有5萬元，但扣除房租、生活費及投資支出後，幾乎所剩無幾，讓他忍不住感嘆「現在沒年薪百萬都很難有安全感」。沒想到貼文曝光後，卻有不少網友發現，他實際月薪只有3.8萬元，其餘1.2萬元來自股票配息，紛紛吐槽他「把股利當薪資」，意外掀起熱議。

29歲月入5萬仍焦慮 羨慕朋友年薪破百萬

一名男網友近日在Dcard以「29歲月入5萬會很底層嗎」為題發文，透露自己今年29歲，目前在學校擔任行政人員，每月薪水約3.8萬元，另外還有投資ETF帶來的股利收入，兩者加起來約5萬元。

原PO表示，自己過去陸續買進中信成長高股息ETF（00934），目前手上持有24張，這次每張配發500元，讓他一口氣領到1.2萬元股息。不過，他也明白ETF配息金額並不固定，未必每個月都能領到相同金額。

儘管有薪水及投資收入，但原PO坦言，每個月扣除房租、日常生活開銷，以及打算持續投入ETF的資金後，真正能自由運用的錢其實不多。

眼看身邊朋友一個個年薪突破百萬元，也讓他對自己的收入愈來愈沒信心，直言「真的會開始懷疑自己是不是混得很差」，甚至認為現在沒有年薪百萬元，很難擁有足夠的安全感。

想靠ETF配息月領5萬 網友抓包收入算法

原PO透露，自己目前最大的理財目標，就是希望未來有一天能靠ETF配息，每個月領到5萬元，減少對工作薪水的依賴，也讓生活多一點選擇權。他因此好奇詢問網友，以29歲的年紀來說，月入5萬元是否仍屬於社會底層？

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人對於原PO將股利納入每月收入的算法提出質疑，認為股利與固定薪資的性質不同，不應直接混為一談。

不過，也有人持不同看法，指出股利在申報綜合所得稅時本來就屬於所得，因此將其納入個人收入並無不妥。

月入5萬不算少！網勸別比較：理財更重要

除了收入計算方式引發爭論，也有不少網友認為，原PO過度與身邊高薪朋友比較，反而忽略自己的經濟條件其實並不差。

有人直言「現在大環境沒有那麼好，每個人都在唬爛自己薪水多高，真的拿出來都笑死人。5萬很好了！」、「我是到30歲後才拉高薪水的，30歲以前月收4萬多，如果你是底層我豈不是更慘？」、「月入5萬已經贏過很多人了！不要跟別人比，而是要規劃好自己的理財就好」、「不需要跟他人比較，過好自己生活才是最重要的」。

也有網友將焦點放在原PO的投資成果，認為29歲就已經累積24張ETF相當不容易，紛紛鼓勵「很厲害啊，能存到24張00934，這年紀有超過50萬就不錯」、「很棒啊，繼續堅持下去」。

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