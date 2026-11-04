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工作包山包海月領近4萬！ 餐飲內場管理職「扛整間店營運」累癱求救

聯合新聞網／ 綜合報導
一名任職餐飲業的網友，月薪近4萬卻要掌廚兼管整店營運，責任與薪水是否對等引發網友熱議。示意圖／AI生成
一名任職餐飲業的網友，月薪近4萬卻要掌廚兼管整店營運，責任與薪水是否對等引發網友熱議。示意圖／AI生成

在萬物皆漲、餐飲服務業長期缺工的環境下，基層主管的薪資待遇與工作量是否合理，成為熱議話題。一名資深餐飲從業人員在Dcard訴苦，表示自己在餐廳擔任內場管理職多年，每月薪資約在3.9萬至4萬元之間，但不僅要親自備料下廚，還得包辦排班、人事成本、營運叫貨與客訴處理。

休假常遭情勒召回 餐飲主管累癱嘆「難切割」

此外，原po表示，休假還常被公司情緒勒索召回，雖然看似見紅休，但每個月實際僅能自選3天排休，假日基本無法放假，甚至連預定好的休假也常常休不到，工作和私人生活很難完全切開。

不過，原po自己也列出了從事這份工作的優點，自認包括薪水在餐飲業中還算可以，工時相較部分餐飲工作不算特別長，已經熟悉工作內容，不需要重新適應，以及累積了不少管理、排班、成本控制及現場營運經驗。

手搖飲打工都有4萬？有人勸原po先爭取加薪

貼文曝光後，網友掀兩極熱議。有人勸退原po離開現職，認為其責任與薪資嚴重失衡，「 管理職還要親自掌廚，根本只是把三個工作合在一起，換個好聽的名字叫主管」、「最低工資明年要破3萬了，沒5萬以上根本在做功德」。

還有人舉例，「知名手搖飲起薪都4萬2了，連鎖壽司正職也差不多這價錢」、「我打工時薪230元，周休二日都有4萬，還不用背任何店務責任」、「休假被情勒銷假最可怕」。

然而，也有人建議原po不用先急著離職，試著先跟老闆爭取調薪到4萬3至4萬5，或是要求免除親自下廚的責任，轉為純管理。也有人認為，「大環境景氣不穩定，貿然轉到不熟悉的領域未必更好」。

餐飲業幹部「責任與待遇脫鉤」成警訊

事實上，根據勞動部與104人力銀行最新發布的《民生消費產業人才白皮書》顯示，餐飲住宿業長年穩居台灣「缺工海嘯第一排」，基層招募困難的苦果，往往直接轉嫁到留任的幹部身上。

1111人力銀行也曾深入分析，在缺工壓力持續下，許多業者已主動提高起薪，以更具競爭力的待遇吸引人才，「35K起跳」逐漸成為不少品牌招募新鮮人的基本門檻，不少大型連鎖品牌更祭出38K、40K以上薪資，希望提升招募競爭力與留才效果。

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