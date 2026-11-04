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台北月薪沒6萬存不到錢？她求問文組高薪職缺 這1行業被看好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨在台北生活，薪水沒有4、5萬根本無法生活，若想要存錢得有5、6萬的薪資。圖／AI生成
網友抱怨在台北生活，薪水沒有4、5萬根本無法生活，若想要存錢得有5、6萬的薪資。圖／AI生成

台北生活開銷高，房租、伙食費加上日常社交支出，讓不少上班族感嘆薪水追不上物價。一名女網友近日在網路論壇發文表示，認為在台北生活月薪至少要有5、6萬元才有機會存錢，但一般文組或非技術職工作，底薪要突破6萬元並不容易，因此好奇詢問有哪些不需要相關經驗，只要肯努力就有機會月薪超過6萬元的工作。貼文曝光後引發熱議，不少網友點名業務、公車駕駛、教師及公職等職業，也有人分享自身薪資，引發討論。

原PO在Dcard以「台北有什麼6萬以上的工作？」為題發文，表示最近和朋友聊到薪資，深深感受到在台北生活的經濟壓力，光是租屋、伙食及偶爾與朋友聚餐等開銷，就讓人難以存錢。她認為，住在台北若月薪不到4、5萬元，生活恐怕相當吃緊，若想真正存下一筆錢，月薪至少得有5、6萬元。

不過，原PO查看求職網站後發現，一般文組或非技術職缺，想要領到6萬元以上的底薪相當困難，許多工作必須靠大量加班，或累積多年工作經驗才有機會達標。目前她想到的高薪工作，包括軟體工程師、高薪業務、外送員、金融業及外商主管等，因此想知道是否還有其他隱藏版高薪職業，或是沒有相關經驗，只要願意努力就能挑戰月薪6萬元的工作。

貼文曝光後，許多網友首先推薦業務職，認為這類工作相對不受科系限制，收入也有機會隨業績提高，留言表示「除了業務還是業務工作，才有可能6萬元以上」、「文組的話只有業務跟PM可以」、「藥廠業務賣藥品或醫療器材，基本上月薪絕對不只6萬」、「我朋友在房仲業，聽說一個月6萬，可以領一年」、「沒學歷想高薪，願意努力就當業務」。

其他人則點名不同職業的薪資潛力，有人表示「開公車一個月8萬到10萬，但是要有大客車證照」、「碩畢的老師！我第一年進場就破7萬（高中）」、「體力最簡單，去搬家公司，每月7-8萬還請不到人」、「認真講，學開怪手」、「金融業客服，願意配合輪班+加班，6萬是小case」；此外，高考、國營事業人員及警察也被列入討論，有網友認為透過考試取得資格，累積年資後也有機會突破6萬元。

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