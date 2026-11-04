舊北投市場拆除工程事故 勞動部初判3方疏失待釐清

台北市舊北投市場拆除工程昨天發生施工鷹架倒塌意外，造成4人受傷。勞動部今天表示，目前初步了解，從業主、監造到工程端都有疏失，將請職安署與北市勞檢處共同釐清。

北市消防局昨天上午10時35分接獲通報，位於北投區新市街的舊北投市場拆除工程發生鷹架倒塌事故，立即派員前往馳援，受傷4人均送醫治療，台北市建管處已勒令全面停工，並請結構與土木技師公會至現場查明原因以追究責任。

民進黨立委林月琴、劉建國今天在立法院社會福利及衛生環境委員會關心工程事故，林月琴質詢勞動部長洪申翰指出，北市府宣布停工重罰廠商，但此工程業主包含北市市場處及新工處，其是否有安全管理責任也應一併調查。

林月琴表示，職安法參照各國規劃，已將工程業主等納入防災責任，勞動部是否已經去了解。

洪申翰說，這個案子中台北市市場處是業主角色，昨天事發後就請職安署及北市勞檢處到現場了解原因，看起來有幾個環節是有狀況，目前正與北市勞檢處進行調查釐清。

林月琴追問，勞動部是否會去督導北市勞檢處專案調查北市市場處和新工處業主責任及權責分工，台北市政府為主責，針對拆除工程風險是否有進行安全措施審查等法定工作，她也要求勞動部能兩個月內提出書面報告來說明。

洪申翰後續同意提出書面報告，會請職安署與北市勞檢處釐清整件事情，包含業主、包商等。

勞動部職業安全衛生署長林毓堂在答復劉建國時指出，目前初步了解，包含從業主、監造到施工端都有疏失，後續還要繼續釐清。

林毓堂後續告訴中央社記者，昨天到現場，較明確的疏失，包含原本施工架會與建築物連接、固定，避免施工架倒塌，但業者先將建築物拆除，導致施工架失去原本的固定結構，也沒依照職安法另外設置支撐措施。

林毓堂也說，依照政府採購法規定，公共工程在規劃、設計階段，就應考量施工階段可能發生的風險，並將安全衛生計畫納入規劃，進行風險評估，後續再交由施工廠商，依照施工計畫執行，但昨天現場勘查時業主沒有提出相關文件，初步看起來似乎沒有相關文件，後續將持續確認業主是否確實履行相關責任。