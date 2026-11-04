勞動部提產假12周加產檢假10天 拚116年初上路

台灣人口對策新戰略將加碼產假天數，但法案仍在立院協商，勞動部長洪申翰今天說，努力讓政策明年初上路，除同意育兒假放寬到9歲前，也提出產檢假增至10個工作日，加上產假12周的新方案。

總統賴清德5月時與行政團隊共同宣布5面向、共18項措施的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，為支持友善育兒，將加碼產假從原本8周延長至12周等、彈性育嬰假升級為育兒假、陪產假從原本7天增加為14天等，相關法案仍在立法院協商中。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部進行業務報告，洪申翰會前針對媒體詢問產假、育兒假等上路進度時表示，目前仍在持續溝通盼能取得條文共識，努力讓政策在明年初上路。

在產假部分，國民黨及民眾黨都堅持產假須延長至14周，洪申翰表示，外界常說到國際勞工組織（ILO）對於產假的建議為14周，但那其實包含了女性的產檢假。

洪申翰說，勞動部也已提出新版本，就是將產假及產檢假天數加起來可以趨近於實質的14周，與ILO公約規範對齊。

勞動部官員補充表示，勞動部10月21日提出新版本，從懷孕開始到生產，讓女性產檢假增加至10天的工作日，再加上產假12周，朝向孕產期間趨近14周，且產檢假在生產前未休畢的天數，可以合併在生產後計入產假。

另外，在彈性育嬰假適用育兒假部分，勞動部原本提出版本為育有未滿7歲子女家長可以適用，經過協商，勞動部已經同意可以放寬到育有未滿9歲子女家長適用。