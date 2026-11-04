快訊

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部提產假12周加產檢假10天 拚116年初上路

中央社／ 台北4日電

台灣人口對策新戰略將加碼產假天數，但法案仍在立院協商，勞動部洪申翰今天說，努力讓政策明年初上路，除同意育兒假放寬到9歲前，也提出產檢假增至10個工作日，加上產假12周的新方案。

總統賴清德5月時與行政團隊共同宣布5面向、共18項措施的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，為支持友善育兒，將加碼產假從原本8周延長至12周等、彈性育嬰假升級為育兒假、陪產假從原本7天增加為14天等，相關法案仍在立法院協商中。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部進行業務報告，洪申翰會前針對媒體詢問產假、育兒假等上路進度時表示，目前仍在持續溝通盼能取得條文共識，努力讓政策在明年初上路。

在產假部分，國民黨及民眾黨都堅持產假須延長至14周，洪申翰表示，外界常說到國際勞工組織（ILO）對於產假的建議為14周，但那其實包含了女性的產檢假。

洪申翰說，勞動部也已提出新版本，就是將產假及產檢假天數加起來可以趨近於實質的14周，與ILO公約規範對齊。

勞動部官員補充表示，勞動部10月21日提出新版本，從懷孕開始到生產，讓女性產檢假增加至10天的工作日，再加上產假12周，朝向孕產期間趨近14周，且產檢假在生產前未休畢的天數，可以合併在生產後計入產假。

另外，在彈性育嬰假適用育兒假部分，勞動部原本提出版本為育有未滿7歲子女家長可以適用，經過協商，勞動部已經同意可以放寬到育有未滿9歲子女家長適用。

勞動部 洪申翰 育嬰假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

待產媽媽苦等？產假12周、14周朝野喬不攏 明年元月上路恐跳票

育兒彈性工時 勞部1月起補助企業

美光與台中工會一般性協議遭反對 勞長：可循訴訟處理

人口探底／移工政策進入深水區 零付費新制加重雇主用人成本

相關新聞

待產媽媽苦等？產假12周、14周朝野喬不攏 明年元月上路恐跳票

待產媽媽苦等？勞動部欲修法將現行8周產假延長至12周，但國民黨、民眾黨堅持應延長至14周，才能對齊國際標準，朝野至今無共識，恐怕讓原訂明年元月上路的規畫跳票，勞動部長洪申翰今於立院受訪時表示「還在努力中。」

影／批美光台中工會與資方協議違背民主 桃園工會要洪申翰下台

台灣美光公司員工由於不滿公司分潤制度，桃園與台中工會提出4大訴求，啟動罷工權要求資方回應，台中工會於10月21日與資方完成調解，但桃園市產業總工會對勞資協議內容提出質疑，今天上午與美光桃園工會於立法院群賢樓前抗議，工會認為該協議違背基層民主程序，新方案仍然黑箱，並批評勞動部部長洪申翰應該下台。

影／美光台中工會協議可撤銷？洪申翰：屬一般性契約依民事訴訟

台灣美光公司員工由於不滿公司分潤制度，桃園與台中工會提出4大訴求，啟動罷工權要求資方回應，台中工會於10月21日與資方完成調解，但桃園市產業總工會對勞資協議內容提出質疑，勞動部長洪申翰上午受訪時，指出美光台中工會10月21日跟公司簽署的一般性協議，是有明確授權相關談判代表進行協商與決定，在民法屬於有效的一般性契約，既然屬於一般性契約，當然有民事訴訟的司法途徑。

前三季重大職災 營造業死亡逆增 逾7成為下包商勞工

科技業廠房趕工，營造業職災升高。勞動部昨公布今年前三季全產業重大職業災害死亡統計，至九月卅日死亡人數一九三人，較去年同期減少廿人，降幅約百分之九。不過，營造業職災死亡人數一○二人，比去年同期增加九人，且逾七成是下包商的勞工，顯示承攬管理仍是重大漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。