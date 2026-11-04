待產媽媽苦等？產假12周、14周朝野喬不攏 明年元月上路恐跳票

待產媽媽苦等？勞動部欲修法將現行8周產假延長至12周，但國民黨、民眾黨堅持應延長至14周，才能對齊國際標準，朝野至今無共識，恐怕讓原訂明年元月上路的規畫跳票，勞動部長洪申翰今於立院受訪時表示「還在努力中。」

賴政府今年五月推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，包括將現行8周產假延長至12周、現行7天的陪產檢及陪產假延長為14天，以及延長育兒留停年齡、津貼、提高就保投保薪資上限等。

為此，勞動部提出「性別平等工作法」修正版本，將8周產假延長至12周，但在野黨有意見，認為應比照國際勞工組織（ILO)公約建議的14周，才能與國際標準齊平。

因為前兩次朝野協商仍未取得共識，外界擔憂原訂明年元月上路的產假、育兒假等恐將跳票。對此，洪申翰說，性工法、就保法修法還在黨團協商中，正在努力溝通，儘早取得共識，「現在還在努力中。」

他解釋，勞動部已同意放寬9歲前適用育兒假，產假部分，由於ILO的14周產假定義包括產檢假，跟台灣定義不盡相同，勞動部在上次協商也已經提出產假併產檢假實質14周的版本。