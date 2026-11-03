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前3季重大職災193人死亡 營造業7成為下包商勞工

中央社／ 台北3日電

勞動部今天公布今年前3季重大職災死亡統計，總人數為193人，較去年同期下降9%，但營造業增加9人、總計102人死亡。勞動部表示，營造業死亡有74%為下包商勞工，將強化承攬管理。

為降低重大職災發生，勞動部定期公布每季重大職災統計，包含各行業別人數及分布縣市等。

勞動部今天透過新聞稿公布今年前3季數據，截至9月30日，全產業重大職災死亡人數為193人，較去年同期213人減少20人，降幅約9%，整體死亡人數呈下降趨勢。

從行業別觀察，營造業則有102人死亡，較去年同期增加9人，在營造業死亡事故中，有高達62%屬於墜落災害。而製造業今年前3季重大職災死亡45人，較去年同期減少7人。

以縣市別觀察，今年前3季以新北市死亡31人最多，高雄市27人次之。與去年同期相比，台中市及彰化縣死亡人數均減少11人，顯示部分地區防災工作已有初步成效；新北市及高雄市死亡人數則各增加6人，仍須持續分析高風險工程及事故類型，強化預防措施。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長曹常成告訴中央社記者，今年前3季數據顯示，營造業死亡人數中，有74%是工程下包商勞工。

曹常成指出，這顯示多層次承攬工程在機械設備進場、人員管制及安全教育訓練等方面，還有很大改善空間。近日已修正「職業安全衛生法」相關規定，要求工程交付承攬或多家廠商共同作業時，原事業單位更應明確界定管理權責，避免工作者暴露危險之中。

數據也顯示，營造業死亡事故近9成發生在民間建築工程，其中廠辦新建工程就有20人死亡，包含科技廠房工程7人，且有4人發生於科學園區內。

曹常成表示，為降低科技廠房工程的職災風險，後續將跨部會聯合稽查，並要求業主評估引入第三方安全監督及審查機制，以及針對科技廠房工程專案檢查，盼降低職災發生。

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