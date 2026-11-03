台積電建廠今年6人職災死 勞團促政府基金監督：領股利 也要顧性命！

「工安不改善、股東要問責！」台積電高雄楠梓F22廠新建工程日前發生重大職災釀4名工人死亡。工作傷害受害人協會今赴行政院陳情指出，今年台積電相關工程已造成6人死亡，且從2019年迄今，已發生15案、19人職災致死，政府不能只以基金投資台積電，分享企業獲利，卻不顧工人性命，並要求勞保、勞退、退撫等四大基金應行使股東監督權，將職災預防管理納入投資治理。

工傷協會研究員賀光卍說，政府不應該只想領股利、賺大錢，卻對工安預防、工人的犧牲，以及職災家庭的照顧，沒有積極運用股東權利要求台積電負起責任。勞動部雖是主管職業安全的機關，但是，遇到護國神山彷彿有「神功護體」，勞動部部長洪申翰似乎也奈何不了它，在重大職災預防上失職。

2024年9月在南科台積電18A廠發生職災死亡的黃信壹，其姊今天也到記者會現場發言，她先為因台積電工程死傷的工人們默哀。她說，直到今天家人心中的痛未曾消失，看到10月底又有4名工人罹災，她感到氣憤、難過也心痛。

黃信壹的姊姊今天特地從台南北上。她說，去年她跟工傷協會到台積電股東會抗議，台積電董事長魏哲家致歉，也親口承諾會改善工安問題，沒想到今年又發生重大職災，令她氣憤又心痛。她想問魏哲家，去年承諾的加強工安管理，到底改善了什麼？今天她來到行政院，希望有人真正負起責任，政府不能只看台積電賺多少錢、配多少鼓勵，卻不管那些替台積電蓋廠房、冒著危險工作的勞工。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲說，台積電的技術走在世界前端，但在廠房興建的現場，許多第一線工人仍是承攬、再承攬的工作者。他們也有父母、伴侶和孩子。對企業來說，也許是一個工程進度；對家屬來說，卻是一個永遠等不到的人。她想問台積電，企業把晶片做到最好，為什麼不能把每一位工人的安全，也做到最好？

工傷協會提出六大呼籲，盼政府公開政府基金對台積電持股情形與監督資訊、重大職災後啟動審查與企業議合、納股東問責機制、要求台積電每年提職安專案報告、職災預防納入投資及委外管理，以及建立跨基金共同監督機制。

工傷協會要求行政院及相關基金主管機關於30天內正式回應，提出具體改善時程，建立能夠長期監督、持續追蹤、要求企業負責的制度，才有可能真正達到降低重大職災的目的。

勞動部回應，已與台積電公司召開高層座談，要求該公司正視建廠工程職災問題，引進獨立第三方安全監督團隊，針對重大施工風險及關鍵作業進行專業查核，並從源頭減災、多方監督及承攬統合管理等面向，建立系統性防災機制。此外，要求台積電提出工程安全管理精進計畫，具體載明改善措施、執行期程、權責分工及績效指標，並落實追蹤管考。

勞動部也將邀集國科會及科學園區管理局，共同研商園區建廠工程減災對策，並推動跨部會聯合稽查；另與內政部國土署研議強化施工技術規範、施工計畫審查及工程安全管理等措施，將安全要求落實於工程規劃及施工各階段。此外，也已經盤點全台在建科技廠房工程，針對高科技廠房建廠工程實施專案檢查。

對於勞動基金投資台積電，勞動部說，勞金局近年來已透過對話、發函及議合等方式持續與公司溝通，並就勞工權益保障議題表達關切，後續將依主管機關調查結果，持續關注改善措施及執行情形，並納入投資決策及股東行動的重要參考。