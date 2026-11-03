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影／台積電工安意外 勞團要求四大基金監督企業

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，並一起為台積電公安致死的工人默哀。記者潘俊宏／攝影
台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，並一起為台積電公安致死的工人默哀。記者潘俊宏／攝影

台積電高雄楠梓園區今年10月發生重大工安意外，造成4名工人不幸罹難。RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，讓企業成長與勞工生命保障可以並行。

工傷協會專員賀光卍表示，2026年台積電相關職災已累計6名勞工死亡，凸顯建廠工程的高風險作業與承攬安全管理亟待改善。賀說，台積電是政府基金重要投資標的，政府基金不應僅追求投資收益，也應善用股東權利，要求企業落實預防及公開改善成果，並讓董事會負起職安治理責任。

因台積電工安職災致死的黃信壹家屬黃大姐痛訴，弟弟阿壹因台積電南科18A廠進行管路安裝時發生職災死亡，直到今天心理的痛從來沒有消失，去年與工傷協會一起到台積電股東會向台積電董事長魏哲家陳情，魏哲家雖當場代表公司致歉，並表示將加強管理，可是最近又發生4死的工安意外，內心沈痛難以言喻。

工傷協會專員賀光卍說，勞動部已無法善盡監督之責，希望政府基金善盡股東監督責任，避免悲劇重演，勞團提出六項訴求，包括公開基金持股與監督資訊、重大職災後啓動審查與企業議合、把重大職災納入股東問責、要求台積電每年提出職安專案報告、把職災預防納入投資及委外管理、建立跨基金共同監督機制，政府對此應建立制度與執行進度，讓企業不只追求獲利，也負起應有的社會責任，在建廠等工安管理上，必要時台積電應該親自管理。

台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，讓企業成長與勞工生命保障可以並行。記者潘俊宏／攝影
台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，讓企業成長與勞工生命保障可以並行。記者潘俊宏／攝影

台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，因台積電公安致死的黃姓工人胞姊痛訴心中悲慟。記者潘俊宏／攝影
台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，因台積電公安致死的黃姓工人胞姊痛訴心中悲慟。記者潘俊宏／攝影

台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，讓企業成長與勞工生命保障可以並行。記者潘俊宏／攝影
台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，讓企業成長與勞工生命保障可以並行。記者潘俊宏／攝影

台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，因台積電公安致死的黃姓工人胞姊痛訴心中悲慟。記者潘俊宏／攝影
台積電致死工安意外頻傳，RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，因台積電公安致死的黃姓工人胞姊痛訴心中悲慟。記者潘俊宏／攝影

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