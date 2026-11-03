快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

傳統產業都是低薪？這個行業逾六成職缺薪資破5萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣正加速發展無人機，因此與其運輸工具製造業相關的燃油車、電動車、無人機相關零配件設備製造，幾乎每3個工作就有1個的薪水是超過5萬元。聯合報系資料照
台灣正加速發展無人機，因此與其運輸工具製造業相關的燃油車、電動車、無人機相關零配件設備製造，幾乎每3個工作就有1個的薪水是超過5萬元。聯合報系資料照

傳統產業一定低薪嗎？1111人力銀行傳統產業製造業分析報告顯示，傳產製造月薪落在5萬元以上的產業小類前三名，以軌道車輛／相關零件製造業60.40%居冠，其次為運輸工具製造全部33.32%以及家具／家飾／裝設品表面塗裝／加工業28.69%。

根據1111人力銀行數據顯示，軌道車輛／相關零件製造業的5萬以上職缺占比達60.40%，在產業小類排名第一。原因在於軌道車輛涉及機電整合、車體結構、電控系統、零組件製造等，專業資格與實務經驗並重，企業普遍願意祭出高薪招募工程師、機電技術人員以及品管人才等，且職涯發展可跨足軌道、電機、機械及自動化領域，可望再推升薪資水準。

運輸工具製造業，例如燃油車、電動車、無人機相關零配件的研發與製造，以及高鐵、台鐵、捷運等設備製造，幾乎每3個工作就有1個的薪水是超過5萬元，占比達33.32%，原因在於製造流程複雜，隨著電動車、智慧化及自動化發展，企業對於機電整合、設備工程的需求增加，反映出能獨立排除設備故障或處理製程問題的人員，更具有薪資議價能力。

而家具/家飾/裝設品表面塗裝/加工業，月薪落在５萬以上的占比也有近3成，代表著特殊技術仰賴經驗累積，若工廠承接客製化、高品質家具或特殊塗裝訂單，對良率、交貨期間及外觀品質的要求更高，襯托資深技術人員的含金量；又加上工作現場可能面臨粉塵、氣味、噪音或輪班，促使企業招募技術人員，必須主動提高薪資待遇或提供額外津貼，才能吸引人才加入。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，傳統製造業留住人才的關鍵應該從調薪延伸至工作環境改善、技能培訓以及職涯發展規劃。提供工作獎金、輪班津貼、加班制度、休假安排及安全防護措施，已是徵才說明的基本配備。面對技術人員屆齡退休，年輕人投入意願不足等問題，建議企業可透過師徒制、產學合作、員工內訓等方式，來培養實作型人才，將有助於降低因為世代斷層技術流失，對於產線所造成的衝擊。

莊雨潔表示，製造業已全面走向自動化、數位化與AI智能化，使得機電整合人才更加稀缺，且傳產製造業正面臨勞動人口逐漸減少的難題，促使各行各業以機器/自動化設備取代人力，加速「自動控制相關」人才需求大幅激增。而開出超過萬筆職缺的「專用生產機械製造修配」，主要原因是半導體廠房擴建及電子精密產品供應鏈，帶動生產設備需求升溫，因此凸顯了「修配」人才對於維持產線運作的重要性。

「其他金屬相關製造」領域，橫跨了機械、汽車、電子零組件等，應用範圍廣泛，沖壓、模具、鑄造等核心技術人才搶手，加上近年綠能題材愈受重視，電動車輕量化金屬組件、風電/光電等新興需求湧現，帶動金屬製造業轉型，因而持續開出大量職缺。

低薪 傳統產業 職缺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI外溢接單回溫 傳產製造業職缺年增5.5% 平均薪資漲9%

無薪假上升至2,806人 金屬機電工業占逾六成

人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

人口探底／移工政策進入深水區 零付費新制加重雇主用人成本

相關新聞

台積電建廠今年6人職災死 勞團促政府基金監督：領股利 也要顧性命！

「工安不改善、股東要問責！」台積電高雄楠梓F22廠新建工程日前發生重大職災釀4名工人死亡。工作傷害受害人協會今赴行政院陳情指出，今年台積電相關工程已造成6人死亡，且從2019年迄今，已發生15案、19人職災致死，政府不能只以基金投資台積電，分享企業獲利，卻不顧工人性命，並要求勞保、勞退、退撫等四大基金應行使股東監督權，將職災預防管理納入投資治理。

影／台積電工安意外 勞團要求四大基金監督企業

台積電高雄楠梓園區今年10月發生重大工安意外，造成4名工人不幸罹難。RCA員工關懷協會及工傷協會等勞團今天到行政院前要求政府四大基金以股東力量負起監督責任，讓企業成長與勞工生命保障可以並行。

傳統產業都是低薪？這個行業逾六成職缺薪資破5萬

傳統產業一定低薪嗎？1111人力銀行傳統產業製造業分析報告顯示，傳產製造月薪落在5萬元以上的產業小類前三名，以軌道車輛／相關零件製造業60.40%居冠，其次為運輸工具製造全部33.32%以及家具／家飾／裝設品表面塗裝／加工業28.69%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。