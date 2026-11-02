美光與台中工會一般性協議遭反對 勞長：可循訴訟處理

美光與美光記憶體工會（台中工會）日前達成協議並簽署一般性協議，遭受基層會員極大質疑並連署推翻，勞動部長洪申翰今天表示，如果對協議有不同意見，可透過訴訟等途徑處理。

台灣美光記憶體與台灣美光記憶體工會（台中工會）21日共同宣布，雙方已就多項議題達成共識，並簽署勞資協議，而台灣美光晶圓工會（桃園工會）部分仍堅持分潤制等訴求，目前暫定11月6日將再次與資方協商。

勞動部日前表示，美光與台中工會簽署的協議屬於一般性協議，引發勞團及許多台中工會基層會員不滿，質疑勞動部在當中協助協商的動機與角色。

桃園市產業總工會發表聲明指出，平常勞動部不斷鼓勵簽訂團體協約，結果美光台中工會勞資協商卻突然變成簽訂一般性協議，工會在調解前一天與公司達成協議並撤案，完全放棄簽訂團體協約的可能性，令人質疑是刻意迴避台中工會章程規定，讓工會簽協議可以不必經由會員代表大會通過。

對於勞團及台中工會的質疑，洪申翰今天受訪表示，勞動部的角色一直是協助工會代表與公司多溝通，盡可能拉近雙方差距，勞動部尊重工會代表與資方簽署一般性協議。

媒體追問一般性協議的適法性，洪申翰表示，工會取得會員代表大會授權、與公司方簽署一般性協議，此協議在民法上屬於一般性契約，若對協議有不同意見，可以透過相關方式處理，包括訴訟途徑等。

另外，對於勞工團體將針對台積電相關工安事件陳抗等，洪申翰表示，高度重視近期高科技廠房建廠過程中的職安風險，已著手盤點正在新建中的高科技廠房工程名單，並進行專案檢查規劃，近期就會開始啟動。