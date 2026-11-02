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勞動基金前9月大賺2.44兆 新制勞退每人分紅破13萬創新高

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部勞動基金運用局今公布最新勞動基金最新運用情形，今年截至9月底止，9月單月收益數1178億元，前9月共總收益來到2兆4405億元。圖／聯合報系資料照
勞動部勞動基金運用局今公布最新勞動基金最新運用情形，今年截至9月底止，9月單月收益數1178億元，前9月共總收益來到2兆4405億元。圖／聯合報系資料照

勞動部勞動基金運用局今公布最新勞動基金最新運用情形，今年截至9月底止，9月單月收益數1178億元，前9月共總收益來到2兆4405億元。若以約1310萬戶有效戶數估算，參與新制勞退基金平均每戶可分紅13.01萬元，除首破13萬元大關，也寫下歷史新高。

據勞動基金運用局今公佈最新運用績效顯示，今年9月底前整體勞動基金收益數達2兆4405億元，收益率30.73%，基金運用規模來到9兆2109億元，其中9月單月的勞動基金收益為1178億元。

勞金局說明，今年以來金融市場震盪劇烈，不過整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為12.20％及12.32％，近5年平均收益率分別為15.58％及15.39％，投資績效亮眼。

勞金局指出，回顧9月市場表現，中東局勢緊張推升國際能源價格，加劇全球通膨及經濟成長疑慮，美國聯準會為抑制通膨重啟升息，帶動美元走強及美債殖利率攀升，增加全球金融市場不確定性。整體而言，全球金融市場持續面臨地緣政治衝突、通膨壓力及貨幣政策緊縮等多重挑戰，勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

今年截至9月底，整體勞動基金規模為9兆2109億元，收益數為2兆4405億元，收益率為30.73％。其中，新制勞退基金規模為6兆622億元，收益率30.43％；舊制勞退基金規模為1兆2117億元，收益率44.16％；勞保基金規模為1兆6812億元，收益率27.14％；就保基金規模為1902億元，收益率2.73％；勞職保基金規模為387億元，收益率1.51％；積欠工資墊償基金規模為269億元，收益率為17.33％。

另受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為9144億元，收益率為29.57％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為 325 億元，收益率為40.72％。

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