百貨週年慶拚業績也搶才 專櫃銷售顧問月薪上看15萬

百貨週年慶檔期陸續登場，業者積極搶攻年末消費商機，帶動第一線銷售及服務人力需求升溫。1111人力銀行資料庫顯示，今年批發及零售業總職缺數較去年同期增加4.9%；百貨相關職務薪資中位數也同步走高，較去年成長約3%，其中百貨零售薪資中位數達64K，部分專櫃銷售顧問採底薪加獎金制度，月薪更上看15萬元，反映業者在旺季搶才之際，也開始提高薪酬條件。

各大百貨業者已陸續展開年度週年慶，新光三越信義新天地將業績目標訂在63.8億元，遠東SOGO百貨全台七店則設定130億元。根據經濟部統計，今年9月百貨公司營業額達389億元，年增7.9%；整體零售業營業額達4,301億元，寫歷年同月新高，顯示零售市場消費動能逐漸回溫。

不過，隨著業績目標提高，如何及時補足人力，也成為百貨業者的重要課題。勞動部統計，2026年6月底工業及服務業職缺數為29.6萬個，其中批發及零售業職缺達4.8萬個，居各行業之次，顯示零售業人力需求仍相當殷切。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，今年雖然整體經濟環境仍存在不確定性，但隨著企業獲利改善，加上股市交易熱絡帶動市場消費信心，以及百貨公司改裝、引進新品牌等因素，進一步刺激民間消費。當消費需求增加、業務量擴大，企業自然需要更多第一線銷售及服務人員協助衝刺業績，也促使業者透過提高薪資待遇吸引求職者加入。

從薪資表現來看，1111人力銀行資料庫顯示，以百貨相關職務為例，整體薪資中位數較去年同期成長約3%，若與2024年相比，增幅約5.4%。其中，百貨零售薪資中位數落在64K，部分採取底薪加獎金制度的專櫃銷售顧問，月薪更上看15萬元，顯示具備業績獎金制度的銷售職務，仍有機會取得較高報酬。

若進一步觀察其他零售業別，今年以汽機車及相關用品零售業的薪資表現最為亮眼，年薪中位數突破150萬元；其次為藥品、化妝品及清潔用品零售業，年薪中位數也超過106萬元，顯示不同零售業別之間，薪資條件已有明顯差異。

莊雨潔指出，隨著零售市場景氣回溫，企業積極搶攻消費商機，對於具備顧客溝通、銷售技巧及服務熱忱的第一線銷售人才，需求也隨之提高。除了提供更具競爭力的薪資，業者也透過提高獎金分潤，鼓勵員工衝刺業績。