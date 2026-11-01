北市7就服站小型徵才釋出769職缺 餐飲、零售、照護一次掌握

臺北市就業服務處所屬各就服站於11月3日至6日邀集23家企業，釋出769個工作機會，涵蓋餐飲、零售、飯店旅宿、公共自行車、醫療照護及行政等多元領域。不論是想挑戰高薪、尋找穩定正職，或希望彈性安排工時，都有不同選擇，邀請求職民眾把握機會，為職涯開啟新篇章。

想挑戰高薪的民眾，可留意微笑單車（YouBike）招募調度專員及維護專員，輪班職缺月薪3萬8,600元至4萬3,600元，另有獎金；大夜班職缺月薪更達4萬4,600元至4萬9,600元，另有獎金，計時職缺時薪200元至245元，並含津貼及夜班交通費，適合希望累積實務經驗、挑戰不同工作型態的求職者。

餐飲業也有亮眼薪資！大來育樂旗下維多麗亞酒店，涵蓋會計人員、成控主任、廚務、外場服務及宴會服務等職缺，其中宴會廚尾鍋、二鍋月薪最高達5萬8,000元，宴會廳主任最高6萬元；金御賞招募日式廚師，月薪4萬5,000元起。對具備餐飲專長、希望精進技藝的民眾而言，是發揮專業、累積職場實力的好機會。

進入餐飲或零售服務業，不一定要有豐富經歷才能起步。三商餐飲招募儲備幹部、門市服務人員及計時人員，儲備幹部月薪3萬4,000元至3萬9,000元；摩斯漢堡營運儲備幹部月薪3萬7,000元起，另有獎金及加班費；麥當勞也提供正職與計時服務員職缺，讓民眾依自身需求選擇。

零售方面，美廉社招募儲備幹部、門市正職及計時人員，儲備幹部月薪最高3萬6,500元，另有獎金；聖德科斯提供儲備店長及生機門市人員職缺，洪瑞珍三明治銷售人員月薪3萬2,000元起。全家便利商店則招募儲備幹部、門市人員及支援大夜人員，其中支援大夜職缺月薪4萬元。對想培養顧客服務、門市營運及團隊協作能力的求職者而言，都是踏入職場、累積經驗的選擇。

有意投入照顧服務工作的民眾，也可把握本次徵才機會。多家居家長照機構招募居家服務員，時薪依職缺及條件約200元至650元不等；有些職缺可依自身時間安排工作，適合希望兼顧生活與工作的民眾。照顧服務工作不僅能運用溝通與關懷能力，也有機會透過實務歷練累積專業經驗，逐步拓展職涯發展方向。實際工作內容、資格及排班方式，仍請依各職缺公告與現場說明為準。

此外，禾馨民權婦幼診所招募房務、客服櫃台及掛號櫃台人員，部分職缺月薪最高達4萬3,000元，另有績效獎金；臺北市立聯合醫院忠孝院區也提供照顧服務員、約用技術士等工作機會，適合有意投入醫療照護相關工作的民眾參考。

臺北市就業服務處表示，找工作不必一步到位，重要的是先了解職缺、確認自身需求，再踏出面試的第一步。透過小型徵才活動，求職者可就近接觸企業、了解工作條件，為自己增加更多選擇。

本周徵才活動於11月3日至6日下午2時至4時，在北投、內湖、西門、艋舺、信義、景美及南港東明等就業服務站辦理，歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參加。詳細職缺、工作內容及應徵條件，請洽各就業服務站或臺北市就業服務處查詢，為下一段職涯找到合適的起點。