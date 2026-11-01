工程師想砸250萬加盟飲料店 過來人急勸退：賺更少又更累

科技業薪資優渥，但高壓工作也讓不少人萌生轉職念頭。近日一名工程師在Dcard發文表示，自己在科技業工作多年，雖然收入不錯，卻長期感到身心疲憊，因此打算離職創業，投入250萬元加盟手搖飲店。沒想到貼文曝光後，大批網友紛紛勸退，更有過來人直言，開飲料店可能只是「花錢買一份工作」，不僅賺得比上班少，還可能更加辛苦。

原PO表示，先前參觀加盟展後，開始對手搖飲產業產生興趣，並陸續研究加盟金、設備、裝潢、店租及人事成本等項目。不過，隨著了解越深入，才發現知名品牌的開店成本相當可觀，加上員工流動率及排班問題，讓他擔心創業風險過高，因此希望將總預算控制在250萬元內，包含加盟、裝潢、設備、押金及前期周轉金，並向網友請教適合的品牌。

貼文引發討論，部分網友推薦50嵐、清心福全、迷客夏、得正、一沐日及麻古茶坊等品牌，認為老字號具有較高知名度，經營相對穩定；也有人提到丘森茶室，表示曾詢問加盟條件，整體開店費用可能落在200萬元出頭。不過，相關金額均為網友個人經驗，實際加盟資格與費用仍須向品牌確認。

然而，更多有餐飲經驗的網友認為，手搖飲市場競爭激烈，創業前應先計算營運成本。一名曾經營飲料店的網友指出，月營收即使達100萬元，仍須負擔原物料、租金、水電、人事及外送平台抽成，熱門時段更可能需要4至5名員工，最後實際獲利未必理想。

另有網友試算，假設投入200萬元開店，每天賣出250杯、平均客單價60元，扣除人事、租金、水電及其他支出，再計入設備裝潢攤提後，年收益可能僅約56萬元，形容這相當於「花200萬買一個年收56萬的工作」，還得承擔長工時及經營風險。

人力管理也是討論焦點。有網友分享朋友開飲料店後，因員工排班、勞資爭議等問題疲於奔命，最後決定頂讓；另一名網友則表示，自己原本加盟手搖飲店，如今反而轉職到科技業當工程師，形成鮮明對比。