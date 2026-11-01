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她裸辭休息2個月頻被問下一步 崩潰「沒工作是罪嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友裸辭休息逾2個月，頻遭追問工作規劃而崩潰，貼文引發不少上班族共鳴，過來人分享調整作息與打工換宿經驗。圖／AI生成
一名女網友裸辭休息逾2個月，頻遭追問工作規劃而崩潰，貼文引發不少上班族共鳴，過來人分享調整作息與打工換宿經驗。圖／AI生成

離職後想好好休息一段時間，卻得不斷向親友解釋自己的近況。近日一名女網友在Dcard發文表示，自己裸辭至今已超過2個月，原本認為離開不適合的工作是勇敢的決定，沒想到身邊的人頻頻追問何時找工作、未來有什麼規劃，讓她逐漸開始懷疑自己，忍不住感嘆「離職後休息在台灣是不是一種罪？」貼文引發不少上班族共鳴。

原PO透露，從提出離職開始，每當有人關心近況，總會被問「下一份工作找了嗎？」、「打算休息多久？」、「現在有開始投履歷了？」甚至被追問是否準備轉職或出國讀書。起初她對自己的決定充滿信心，但相同問題聽久了，也開始反省是不是太過任性。

她強調，這段時間並非完全無所事事，除了讓自己休息，也持續探索不同方向，甚至參加線上課程說明會，研究適合進修的內容，只是沒有特別向外界報告。她也好奇，其他人究竟如何安排裸辭或Gap year（意指空窗期）期間的生活。

貼文曝光後，許多有相似經驗的網友紛紛表示認同，「超懂，我裸辭那陣子連過年都不想回家」、「四月待業到現在，雖然很充實，但不想遇到鄰居」、「找不到工作要半年，被問到都要有PTSD」。也有人感嘆，明明有足夠存款支應生活，卻仍得承受沒有工作的壓力，認為社會對職涯空窗期過於敏感。

不少過來人則分享休息期間的安排，一名網友表示，自己先確認存款能支撐多久，第一個月專心調整作息、睡飽養好身體，之後才開始思考下一步；另一人則選擇到花東打工換宿一個月，接觸不同背景的人後，才發現「大家的人生路線根本沒有標準答案」，即使回來後仍未確定職涯方向，也不再認為休息是在浪費時間。

裸辭 Dcard 工作 離職

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